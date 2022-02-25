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【第五波疫情】約500名確診兒童留醫　5歲女童發燒入院危殆

社會 17:06 2022/02/25

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一名5歲女童現時情況危殆。

本港第五波新冠疫情嚴峻，至今累計4名小童死亡。本港今日（25日）新增10,010宗確診個案，再創新高。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，一名5歲女童情況危殆，有發燒、心律不正及心跳快的情況，病人正在兒童醫院接受治療。

劉家獻說，該名女童2月24日指有發燒、嘔吐及胸口不適，到瑪嘉烈醫院求醫，入院後檢測呈陽性，當時家人指其爸爸及外傭的快速測試呈陽性，媽媽及姊妹均有病徵。由於女童指胸口不適，當局將其轉至兒童醫院留醫。

另外，當局昨日公布一名4歲男童發燒及抽筋到仁濟醫院求醫，快速測試呈陽性；劉家獻今日指，男童入院後檢測呈陽性，現時情況較穩定，已經退燒。

劉家獻說，目前有400至500名個確診兒童留醫，人數比當局可以接收的病人數目更多，明白部分染疫兒童可能仍在等待入院，當局正考慮在感染控制中心增設家庭病房，接收更多染疫兒童及其家長。

醫管局指醫院擠迫，如父母無確診不獲入院照顧染疫兒童，詳情即看：【下一頁】

醫管局今公布，過去24小時再多51名病人情況危殆；48人情況嚴重；另有47人離世，涉及27男20女，年齡是9歲至100歲，有27人居於院舍。

【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴

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