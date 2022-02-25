【在家工作】要求員工24×7隨傳隨到 利嘉敏：WFH有時仲忙過返公司

香港疫情嚴峻，很多機構都實施Work From Home（WFH）模式。有些做上司的，先假設員工一在家工作就會好happy兼偷懶，於是金睛火眼check住員工，此乃非常討厭之行為。

首先，大家都是成年人，有一些甚至是管理層，咪當人小學生下下要實才曉做。其次，今時今日仲會有高薪厚職梳乎工？根本在家工作有時仲忙過返公司，要完成當日工作很多時無停過。但總會有上司是覺得WFH是蝕了給員工，於是乎，要無時無刻確保員工對住個電腦。

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某大金融機構阿姐就是這樣，友人是她下屬，此姝專門喜歡在正規午飯時段call人，問一連串問題：「你依家喺邊呀？」答：「食緊飯。」再問：「有無出街？」答：「無。」然後扮有緊急事要求開Zoom（實情是想check人在哪裏）：「有啲嘢同你用Zoom講好啲，依家方唔方便？」此乃討厭之極的行為：一、首先，人家午飯那一小時，在哪裏吃與你何干？二、連人家那一小時午飯時段都要剝削，令員工茶飯不寧，實屬刻薄。三、連食飯都要check住員工，是擺到明「我唔信你」，那身為下屬的，會替她做事做得起勁和開心嗎？據友人描述，其實個個在部門都忙到不可開交，哪裏有時間吞pop？那位阿姐還有時間日日兼時時check與，看來全部門最清閒的，就是她。

而最慘的是，有些上司對待WFH，是沒有「放工」概念的，以為在家工作的員工，反正都是在家，那就應該24×7隨傳隨到。非官方調查，最討厭之老細行為，就是人家已把當日工作完成、開心準備熄機放工之際，老細就會像幽靈般在此時出現，問：「你趕唔趕住放工呀？」大佬呀，你咁問，人家梗係要焗住答「唔趕」啦，於是……放工焗變開工，只能慨歎一句：「你的老細如何，你的日子也將如何！」做老細的，自己無life是個人選擇，何苦迫員工密室陪焗？

原文刊登在《經濟日報》，原題是《密室陪焗》

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責任編輯：羅嘉欣