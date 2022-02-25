  • 18°C
香港時間 : 2022225日 (週五) 17:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】過去24小時再多47人離世　只有5人有打針

社會 16:35 2022/02/25

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（黃建輝攝）

第五波疫情嚴峻，每日確診個案維持在數千宗，本港今日（25日）新增10,010宗確診個案，4宗為輸入個案，其他為本地個案，另有呈報個案21,979宗，確診個案及呈報個案同為疫情來新高。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。

醫管局表示，現時共有5,050名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫；逾1,400名病人在社區隔離設施隔離。

劉家獻表示，過去24小時再多51名病人情況危殆；48人情況嚴重；另有47人離世，涉及27男20女，年齡是9歲至100歲，有27人居院舍。當局分析當中有41人是65歲以上，，只有4人已打兩針，1人已打一針，42人沒有打針。

較年輕的死者詳情：

年齡介乎48歲至64歲

  • 9歲小童，昨日已公布，個案將交予死因庭進一步調查個案死因。
  • 48歲死者，是老人院病人，長期臥床，有高血壓，中風
  • 另外一個48歲死者，有長期病患，是晚期腎衰竭，有痙攣問題
  • 59歲死者，長期臥床，曾中風
  • 50歲死者，有濫用藥物的習慣
  • 64歲死者，有糖尿病、癌症

由於數據滯後，當局公布，2月21至23日再有12名病人離世，涉及8男4女，年齡介乎45歲至95歲。

第五波疫情至今，有314名病人在公立醫院離世，除了4名小童外，其餘大部分是長者，疫情至今共有519名新冠病人在公立醫院離世。過去一日再多290病人已出院。

最新影片：【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【第五波疫情】新增10010確診　呈報21979個案多47人離世【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】新增10010確診　呈報21979個案多47人離世【不斷更新】
【第五波疫情】港大下周一起入校園須打齊2針滿14天　只對外開放5個入口
今日 16:12
【第五波疫情】港大下周一起入校園須打齊2針滿14天　只對外開放5個入口
【第五波疫情】5歲確診女童發燒心跳快　情況危殆正於兒童醫院接受治療
今日 17:06
【第五波疫情】5歲確診女童發燒心跳快　情況危殆正於兒童醫院接受治療

你可能感興趣

【第五波疫情】新增10010確診　呈報21979個案多47人離世【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】新增10010確診　呈報21979個案多47人離世【不斷更新】
【第五波疫情】港大下周一起入校園須打齊2針滿14天　只對外開放5個入口
今日 16:12
【第五波疫情】港大下周一起入校園須打齊2針滿14天　只對外開放5個入口
【第五波疫情】5歲確診女童發燒心跳快　情況危殆正於兒童醫院接受治療
今日 17:06
【第五波疫情】5歲確診女童發燒心跳快　情況危殆正於兒童醫院接受治療
疫情 治療 強制檢測 衞生防護中心 公立醫院 香港 傳染病

最高瀏覽

【家族榮耀】馬老爺出手與二家嫂甄芯暗戰　網民指楊茜堯角色笑裡藏刀：成日懶正義
14:29 2022/02/24
【家族榮耀】馬老爺出手與二家嫂甄芯暗戰　網民指楊茜堯角色笑裡藏刀：成日懶正義
【星二代教育】型男爸爸譚耀文為子女慶生　15歲大仔具音樂天份讀貴族學府哈羅
18:06 2022/02/24
【星二代教育】型男爸爸譚耀文為子女慶生　15歲大仔具音樂天份讀貴族學府哈羅
【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心
10:41 2022/02/24
【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心