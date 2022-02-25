【第五波疫情】過去24小時再多47人離世　只有5人有打針

▲ （黃建輝攝）

第五波疫情嚴峻，每日確診個案維持在數千宗，本港今日（25日）新增10,010宗確診個案，4宗為輸入個案，其他為本地個案，另有呈報個案21,979宗，確診個案及呈報個案同為疫情來新高。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。

醫管局表示，現時共有5,050名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫；逾1,400名病人在社區隔離設施隔離。

劉家獻表示，過去24小時再多51名病人情況危殆；48人情況嚴重；另有47人離世，涉及27男20女，年齡是9歲至100歲，有27人居院舍。當局分析當中有41人是65歲以上，，只有4人已打兩針，1人已打一針，42人沒有打針。

較年輕的死者詳情：

年齡介乎48歲至64歲

9歲小童，昨日已公布，個案將交予死因庭進一步調查個案死因。

48歲死者，是老人院病人，長期臥床，有高血壓，中風

另外一個48歲死者，有長期病患，是晚期腎衰竭，有痙攣問題

59歲死者，長期臥床，曾中風

50歲死者，有濫用藥物的習慣

64歲死者，有糖尿病、癌症

由於數據滯後，當局公布，2月21至23日再有12名病人離世，涉及8男4女，年齡介乎45歲至95歲。

第五波疫情至今，有314名病人在公立醫院離世，除了4名小童外，其餘大部分是長者，疫情至今共有519名新冠病人在公立醫院離世。過去一日再多290病人已出院。

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記者：李榮忠