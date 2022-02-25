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【兒童確診】醫管局指醫院擠迫　如父母無確診不獲入院照顧染疫兒童

社會 16:45 2022/02/25

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醫管局指醫院擠迫，如父母無確診不獲入院照顧染疫兒童。

第五波疫情嚴峻，每日確診個案維持在數千宗，本港今日（25日）新增10,010宗確診個案，4宗為輸入個案，其他為本地個案，另有呈報個案21,979宗，確診個案及呈報個案同為疫情來新高。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。

劉家獻表示，兒童感染新冠肺炎入院，會被安排到兒科隔離設施，假如病童照顧者例如父母同為感染者，在父母有照顧能力下，醫院會盡可能安排他們在同一間病房。

不過，若父母並未感染，醫管管局不建議入住；如有特別原因，例如餵哺母乳，則會視乎運作或個別情況作考慮。劉家獻指，由於隔離病房太過擠迫，病房內沒有太多空間讓家人留下，而如果有空間則會接收更多兒科病人。醫護人員會為家長或照顧者每天提供電話及視像服務。

【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

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記者：李榮忠

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