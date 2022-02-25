【第五波疫情】上水屠房累計有190人檢測或快速測試陽性

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第五波疫情嚴峻，每日確診個案維持在數千宗，本港今日（25日）新增10,010宗確診個案，4宗為輸入個案，其他為本地個案，另有呈報個案21,979宗，確診個案及呈報個案同為疫情來新高。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。

張竹君表示，食環署指截至23日上水屠房累計有大概190人檢測或快速測試陽性。

因應上水屠宰場、食環署檢驗組及運輸人員相繼染疫，以致進行屠宰流程的人手嚴重不足，故要求內地由今日起停止活豬牛供港，涉及本地每日活豬牛供應量的9成，暫未知供應何時會恢復。有本地活豬活牛商會指，本地市場只餘下本地豬應市，佔整體供應量約一成，建議市民購買冰鮮牛及冰鮮豬代替（詳情即看：【下一頁】）。

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記者：李榮忠