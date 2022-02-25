悼念電影宗師楚原 TVB周六日播《流星蝴蝶劍》《可憐天下父母心》 娛樂 16:30 2022/02/25 分享： 熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查 資深導演、演員楚原在2月21日病逝，享年87歲。TVB為悼念楚原逝世，無綫翡翠台在本周六（2月26日）晚上及周日（2月27日）下午特別推出《歡聲淚影送別電影宗師 楚原》，播出楚原導演深獲好評之兩齣電影，以懷念這位一代電影宗師。 在周六晚上11時35分，播出當年掀起古龍武俠片熱潮、由岳華、井莉主演的《流星蝴蝶劍》；翌日周日下午1時15分播出由白燕、張活游主演，楚原導演賺人熱淚的成名作《可憐天下父母心》。 最新影片推介：陶大宇專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【楚原離世】名導演楚原不敵病魔辭世享年87歲 奉獻影圈逾半世紀 22:09 2022/02/21 【楚原離世】名導演楚原不敵病魔辭世享年87歲 奉獻影圈逾半世紀 【楚原離世】歷盡事業高低見慣人情冷暖 楚原人生金句：明天總比昨天好 10:12 2022/02/22 【楚原離世】歷盡事業高低見慣人情冷暖 楚原人生金句：明天總比昨天好 【楚原離世】南紅默當丈夫事業後盾 相愛超過半世紀成圈中模範夫婦 10:42 2022/02/22 【楚原離世】南紅默當丈夫事業後盾 相愛超過半世紀成圈中模範夫婦 你可能感興趣 【楚原離世】名導演楚原不敵病魔辭世享年87歲 奉獻影圈逾半世紀 22:09 2022/02/21 【楚原離世】名導演楚原不敵病魔辭世享年87歲 奉獻影圈逾半世紀 【楚原離世】歷盡事業高低見慣人情冷暖 楚原人生金句：明天總比昨天好 10:12 2022/02/22 【楚原離世】歷盡事業高低見慣人情冷暖 楚原人生金句：明天總比昨天好 【楚原離世】南紅默當丈夫事業後盾 相愛超過半世紀成圈中模範夫婦 10:42 2022/02/22 【楚原離世】南紅默當丈夫事業後盾 相愛超過半世紀成圈中模範夫婦 導演 電影 楚原