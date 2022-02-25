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悼念電影宗師楚原　TVB周六日播《流星蝴蝶劍》《可憐天下父母心》

娛樂 16:30 2022/02/25

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資深導演、演員楚原在2月21日病逝，享年87歲。TVB為悼念楚原逝世，無綫翡翠台在本周六（2月26日）晚上及周日（2月27日）下午特別推出《歡聲淚影送別電影宗師  楚原》，播出楚原導演深獲好評之兩齣電影，以懷念這位一代電影宗師。

在周六晚上11時35分，播出當年掀起古龍武俠片熱潮、由岳華、井莉主演的《流星蝴蝶劍》；翌日周日下午1時15分播出由白燕、張活游主演，楚原導演賺人熱淚的成名作《可憐天下父母心》。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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