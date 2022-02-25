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【煽動刊物】前《立場新聞》高層鍾沛權林紹桐缺席再提堂　案件將轉介區院處理

社會 16:31 2022/02/25

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《立場新聞》前總編輯鍾沛權。

警方國安處早前拘捕7名《立場新聞》前高層，當中前總編輯鍾沛權及時任總編輯林紹桐連同《立場新聞》被正式控以1項串謀發佈煽動刊物罪。案件今（25日）於西九龍裁判法院再提堂，鍾、林因懲教署檢疫未能出庭應訊，兩人授權代表律師處理。裁判官應控方申請，將案件押後至4月13日再訊，以待控方準備轉介區院文件，兩被告續還押。

涉案3名被告分別依次為營運《立場新聞》的Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）被控1項串謀發佈及/或複製煽動刊物罪，控罪指3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及/或複製煽動刊物，即具以下意圖的刊物：引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力，及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

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記者：梁錦麟

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