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【的士保險】保監局指泰加未為4月到期的士保險安排續保　正了解其財務狀況

社會 16:40 2022/02/25

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（資料圖片）

泰加早前宣布未能為於2022年2月及3月到期的的士保險安排續保。保險業監管局今日（25日）表示，泰加目前未能為於2022年4月到期的的士保險安排續保，經理仍在了解泰加的經營及財務狀況，泰加將陸續就受影響的保單向保險代理及未有保險代理的保單持有人發出書面通知，。

保監局指，已於2022年1月7日根據《保險業條例》（第41章）第35(2)(b)條賦予的權力，委任德勤‧關黃陳方會計師行的黎嘉恩先生和甘仲恒先生為泰加保險有限公司（泰加）的共同及各別經理（經理），全面接管泰加的所有事務及資產。

局方稱，將協助受影響車主盡快將的士保險轉移至其他保險公司承保，以簡化轉保流程。保單持有人可親自或透過保險代理提交《2022年泰加保險的士保險到期保單資料收集表》到保監局。泰加將適時公布有關於今年5月或以後到期的的士保險續保安排。

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責任編輯：余思嵐

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