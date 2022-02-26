【狠心棄養】失婚港女懶理3歲兒靠阿媽照顧　欲拍拖再婚︰想將阿仔送去保良局

▲ 有網民講述家姐離婚後不願照顧3歲兒子，更有感兒子阻礙她拍拖再婚。

父母決定生育孩子，就有責任教養他們。近日一名網民向社交媒體投稿，講述家姐離婚後不願照顧3歲的兒子，依賴性她的媽媽湊仔。而家姐一心只想拍拖再婚，有感兒子拖累她，甚至狠心提出「想將阿仔送去保良局」。

該名網民在faccebook專頁「生仔要考牌系列」投稿表示，家姐已離婚並育有3歲的兒子。她在網上認識前夫，對方是澳門人，二人見面不足10次，因意外懷孕而結婚，「由拍拖到結婚只係一年內發生嘅事」。男方結婚後返回澳門，未有接母子到澳門同住，其後他因另結新歡而離婚。網民表示︰

家姐無因為咁而放棄愛情，反而仲更積極搵男朋友，個仔就我阿媽照顧啦。

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前空姐轉行做KOL識男友

任職空姐的家姐去年失業後轉做KOL，網民形容「家姐個樣唔係靚，但化妝有一手」。家姐很快結識到不少男子，「呢一年我已經見佢拍第三個，三個都細過佢」。由於家裡狹小又是舊樓，家姐不會帶男子回家。

家姐的新男友獨居，二人結識不足兩個月，家姐便搬入同居。網民估計，家姐的男友不知她有兒子。就在剛過去的農曆新年，男友表示想跟她的媽媽拜年，網民講述家姐的舉動︰

家姐叫我哋帶走個仔，唔好俾男朋友見到，阿媽無理佢收咗線。

認為兒子阻礙拍拖再婚

家姐與男友年初一到訪，見到兒子在家即上演一場大龍鳳，「講到自己俾人搞大個肚，唔想殺死一條生命」，男友當時安慰她。家姐當晚傳短訊給網民表示，「想將阿仔送去保良局，因為佢會再拍拖同會再婚，所以阿仔只會阻住佢」。

網民指其母已放棄家姐，想去房署將家姐除名，並會繼續照顧孫兒。網民徵詢大家，「有無手續可以幫阿仔同家姐脫離關係」。

網民︰好彩小朋友有個好婆婆

帖文引來其他網民討論，批評家姐的惡行，留言「枉為人母枉為人」、「不知所謂嘅媽媽，不幸的小朋友」、「想知邊個KOL，幫佢發揚光大」。另有不少人支持發文的網民及其媽媽，表示「好彩小朋友仲有個好婆婆」、「希望婆婆堅持，狠狠地俾啲教訓個女」。有網民留言點擊睇更多網民意見︰

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳