【急症治療】醫管局：輕症或無徵狀患者勿到急症室或召救護車

▲ 醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片）

本港確診個案破萬，今日新增10010宗確診宗確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者。

劉家獻表示，現時大部分公立醫院急診室有大量求診人士，其中伊利沙伯醫院及廣華醫院嚴重擠迫，求診人士大部分是年紀較大及身體狀況較差的長者。他又提到，消防處近日接獲的要求救護車電話中有超過3成是輕症及沒有症狀患者，導致昨日救護車有486宗嚴重延誤處理個案，呼籲輕症患者避免到急診室，及切勿召喚救護車，以免妨礙救護車和急症服務。

劉家獻又表示，現階段無症狀患者不會安排入院，有輕微病徵患者可以預約指定診所求診或致電熱線查詢。至於快速測試陽性則應先請親友代為交樣本複檢並耐心等候。

他又提到，近日有不少人到急診室，希望做檢測，他呼籲市民透過其他途徑檢測，讓急症服務留給最有需要的病人，同時也避免院內感染。

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記者：黃小冰