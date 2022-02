【財政預算案2022】陳茂波盼未來2至3個月疫情受控　最快今年第二季與內地通關

▲ 財政司司長陳茂波前日發表,本屆政府最後一份財政預算案。

財政司司長陳茂波今日在電台節目上表示,相信未來2至3個月內,本港疫情可以受控,加上推出第2輪消費券,相信下半年經濟大幅改善。他又指,若能保持「動態清零」,相信最快今年第2季或第3季,可恢復與內地免檢疫通關。

陳茂波表示,今年首季經濟非常差(really bad),甚至可能出現負增長,但在中央政府支持和協助,以及在特區政府和市民共同努力下,非常有信心在未來2至3個月內,本港疫情可以受控,經濟可重回正軌,市民可重過正常生活和消費。

他強調,若本港能夠控制好今波疫情、保持「動態清零」,相信在今年第2季或第3季,可恢復與內地免檢疫通關,甚至在今年底前恢復與國際往來。

被問到若大多數市民已受感染,香港「與病毒共存」的可能性?陳茂波回應指,不會作出猜測,但指未來數月內,本港推行全民強制檢測及有更多適當隔離治療,有信心在相對短時間可以控制好今波疫情。

至於有否考慮改派現金?陳茂波表示,由於希望盡快在4月推出,故重用上年消費券資料,加上今次消費券有效期較長,而且可用在交通等多方面,認為與派發現金一樣好(as good as cash)。

有聽眾質疑,為何不設下限制,只有已接種疫苗人士,才可領取消費券?陳茂波承認,曾認真考慮有關構思,但最決決定將兩者分開,強調大部分未接種疫苗的是長者,而他們可能最有需要。

亦有聽眾關注,若夫婦兩人共同持有兩個聯名單位,是否均可享有差餉寛減?陳茂波回應「相信是」(it seems to me it is yes),詳情會在交上立法會諮詢時公布。

對於有聽眾表示,自己有條件到外地生活,為何要留在香港發展?陳茂波表示,明白過去一年香港處於困境,但認為只是短期影響,強調香港並無失去本身優勢,香港的生活仍然十分吸引。

記者:胡偉明