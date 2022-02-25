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【財政預算案2022】陳茂波盼未來2至3個月疫情受控　最快今年第二季與內地通關

政治 16:44 2022/02/25

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財政司司長陳茂波前日發表，本屆政府最後一份財政預算案。

財政司司長陳茂波今日在電台節目上表示，相信未來2至3個月內，本港疫情可以受控，加上推出第2輪消費券，相信下半年經濟大幅改善。他又指，若能保持「動態清零」，相信最快今年第2季或第3季，可恢復與內地免檢疫通關。

陳茂波表示，今年首季經濟非常差（really bad），甚至可能出現負增長，但在中央政府支持和協助，以及在特區政府和市民共同努力下，非常有信心在未來2至3個月內，本港疫情可以受控，經濟可重回正軌，市民可重過正常生活和消費。

他強調，若本港能夠控制好今波疫情、保持「動態清零」，相信在今年第2季或第3季，可恢復與內地免檢疫通關，甚至在今年底前恢復與國際往來。

被問到若大多數市民已受感染，香港「與病毒共存」的可能性？陳茂波回應指，不會作出猜測，但指未來數月內，本港推行全民強制檢測及有更多適當隔離治療，有信心在相對短時間可以控制好今波疫情。

至於有否考慮改派現金？陳茂波表示，由於希望盡快在4月推出，故重用上年消費券資料，加上今次消費券有效期較長，而且可用在交通等多方面，認為與派發現金一樣好（as good as cash）。

有聽眾質疑，為何不設下限制，只有已接種疫苗人士，才可領取消費券？陳茂波承認，曾認真考慮有關構思，但最決決定將兩者分開，強調大部分未接種疫苗的是長者，而他們可能最有需要。

亦有聽眾關注，若夫婦兩人共同持有兩個聯名單位，是否均可享有差餉寛減？陳茂波回應「相信是」（it seems to me it is yes），詳情會在交上立法會諮詢時公布。

對於有聽眾表示，自己有條件到外地生活，為何要留在香港發展？陳茂波表示，明白過去一年香港處於困境，但認為只是短期影響，強調香港並無失去本身優勢，香港的生活仍然十分吸引。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：胡偉明

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