【Hermès新品】愛馬仕2022春夏手袋購買指南　2.45萬元起買To Go Epsom系列

▲ 10款春夏新品，其中5大系列從未面世。

Hermès在2021春夏系列中，帶來多款經典包型如Kelly和Birkin手袋變奏款式。而在2022年春夏系列，結合馬術歷史與皮革工藝，推出充滿設計趣味的全新款式手袋。TOPick為你介紹以下10個今季新品。

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1)Maximors系列肩背包（$56,700）

▲ Maximors Volupto。（圖片來源：Hermes 官網）

運用Volupto柔軟小牛皮材質製作，以渾圓流暢的曲線及馬銜為靈感的手挽設計是這款手袋最大特色。手挽連接鑲嵌於皮革內的釦環，將金屬和皮革完美地呈現，更附上肩帶，可掛肩或斜揹使用。

2)Hermès Sabot系列（$53,400）

▲ Hermès Sabot。（圖片來源：Hermes 官網）

採用全手工製作，獨特的馬蹄型輪廓是品牌向馬術致意的代表作。分別有全皮革搭配金屬提把、馬甲式側綁帶設計及滿夏日情懷的藤編款。

3)Mali-Selle系列肩背包（$59,500）

選用Barénia Faubourg小牛皮製作的Mali-Selle肩背包，設計呈現愛馬仕的馬術精神，包含馬鞍襟翼的翻蓋設計、拋光皮革以及壓線縫飾等。袋下方藏著一個手縫的H字，正是品牌一貫的低調奢華設計宗旨。

4)To Go Epsom系列（$24,500）

將兩個縫上真絲內裡的拉鏈銀包以複雜工序拼接縫合，方便收納日常物品如手提電話及零錢等。附有能調整長度的可拆卸式揹帶，一袋多用，可變成腰包、手提包、掛肩袋和斜揹袋。

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5)Kellydole Picto Epsom系列（$122,300）

新版本按照由品牌前行政總裁Jean-Louis Dumas於2000年推出「Kellydole」皮包為創作意念。新款的Kellydole用上如像素化造型，亦如以往一樣，附有肩揹帶及可拆卸的長方小袋。

6) Colormatic系列:Kelly/Birkin（Kelly Bag $114,600、Birkin Bag $122,300）

▲ Birkin Colormatic系列提包。（圖片來源：Hermes官網）

將經典Birkin和Kelly手袋加入Colormatic 拼色元素，撞色皮革與的拉鍊口袋裝飾，完美平衡創意及工藝。

7. Pursangle Military Tote（$30,300）

設計靈感來自馬術障礙賽所用到的搭帶而組成H字，Tote Bag以帆布及皮革縫製，備有不同的面料和顏色組合。設計簡約且貴氣，OL必備。

8. Toupet（$106,900）

▲ Toupet。（圖片來源：Hermes官網）

設計靈感取自1920年流行的流蘇連身裙裙款，品牌曾在2017年推出Toupet手袋，今年以奪目的深粉紅色造型再度回歸。

9. Bolide Skate Messenger 系列（$68,900）

以滑板運動作為靈感，系列袋款底部鑲嵌愛馬仕絲巾藝術圖紋的滑板及4顆飾。此外，圓弧形狀木板底部及拋光皮革飾邊等，彰顯了品牌工藝的突破。

10. Maneggio系列肩背包（$45,700）

▲ Maneggio。（圖片來源：Hermes官網）

低調的H金屬搭釦，且具有多種配色供選擇，方便日常搭配。只需中央H字樣的金屬部分輕輕往上拉就能打開包款，把包蓋向下壓就能關上，非常方便實用。

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