【好僱主】心痛外傭做錯事被僱主剋扣食物動粗　陳嘉寶一招令姐姐安心留家防疫

▲ 陳嘉寶（Anjaylia）呼籲家長將心比己，體諒外傭。

32歲剛榮升3女之母的陳嘉寶（Anjaylia），昨日（24日）在IG與粉絲玩你問我答，談了很多不同類型話題，包括產後、夫妻關係、保養心得等，當中她更有感而發，寫長文談及與工人姐姐的相處之道，呼籲家長們要將心比己體諒姐姐，又指出一個關鍵讓姐姐安心在家防疫。

有一名在小朋友Playroom任職的粉絲向Anjaylia表示，之前見過她帶女兒到Playroom玩，覺得她和老公都好有禮貌，對工人姐姐又好，令該名粉絲印象深刻。Anjaylia回覆稱，想藉此機會呼籲大眾善待工人姐姐。

工人姐姐對我哋屋企嚟講，就係屋企嘅一份子，所以從小都教小朋友，姐姐有兩個屋企，一個喺菲律賓，另一個就係我哋屋企，佢係屋企人，唔係淨係幫我哋做嘢嘅。

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她憶述早兩日與姐姐食飯時談起，姐姐說原來很多僱主不滿意姐姐的表現，會以剋扣食物，讓她們吃不飽作懲罰，

而且不可思議地，呢種情況唔係一個半個嘅個別例子，係好多！另外會動手嘅僱主亦大有人在。

Anjaylia強調，工人姐姐都是人，離鄉別井來到一個陌生地方，都只是為了自己的家庭，呼籲大家將心比己。

我哋只係僱主，唔係人哋主人！將心比己，你返工做錯嘢係唔係老細可以對你郁手郁腳？係咪可以倒咗你半盒飯要你餓住嚟做嘢？假設你識得有人咁樣對佢哋嘅姐姐，請勸阻。

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讓工人姐姐安心在家放假休息

現時疫情嚴峻，不少確診個案是因為外傭而受感染，令家長們紛紛勸阻外傭外出，Anjaylia亦有感而發，明白很多家長會擔心，但也要理解很多姐姐在放假日都想「抖下氣」或貪玩，擔心若果留在家中，僱主會無意中叫她們幫手辦事。

呢度幫少少，嗰度幫少少，就無咗日假……所以寧願落街坐公園食西北風都唔願意留喺屋企。

▲ Anjaylia誕下3女兒後宣布封肚。（IG圖片）

Anjaylia建議，如果僱主真的很想姐姐安在家中，即使姐姐沒有獨立房間，也定必控制自己不要在姐姐的假日要求幫手，「有時佢哋唔好意思唔幫」，還要禁止小朋友找姐姐玩，讓姐姐得到真正休息。

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產前產後首要保持心境開朗

剛於上月初誕下細女的Anjaylia又分享自己產前產後的保養貼士，她指最重要是保持心境開朗，保持有規律的運動及控制均衡飲食，她特別感謝「神隊友」老公黃頌祈，努力工作之餘，還落手落腳湊女、照顧她的飲食和關心她，令她有空間可以打理自己，「我仲有超級好奶奶、媽咪同Helpers，感恩」！

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責任編輯︰王明芳