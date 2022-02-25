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【社會褔利】立法會財會通過綜援、生果金等津貼上調2.6%　高額長生津增至3915元

政治 16:49 2022/02/25

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立法會財務委員會今日以視像形式舉行會議。（立法會直播截圖）

立法會財務委員會今日以視像會議舉手形式通過，由本月1日起， 綜援計劃標準項目金額及公共福利金計劃的高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼金額上調2.6%，料每年為政府帶來額外15.8億的財政承擔。

其中高齡津貼由現行每月1,475元，建議加至1,515元；普通長者生活津貼由2,845元加至2,920元；高額長者生活津貼3,815加至3,915元。

社福界議員狄志遠在會上表示，現時綜援金額是建基於政府於1996年進行的綜援檢討，參考當時制定的「基本生活需要預算」而釐訂，惟過去一段時間社會生活模式改變很大，很多綜援家庭的小朋友需要學習資訊科技，長者外出亦需手提電話，關注政府會否檢討綜援的預算開支，從而與時並進。他亦關注現時綜援服務有沒有被濫用。

勞工及福利局副局長何啟明回應指，綜緩系統是對於全港市民生活保障的最基本底線。在小朋友支援方面，教育局有不同的資助計劃協助他們處理，創新及科技局亦有為長者在科技應用範疇提供支援，當局需要再審視是否有調整綜援機制的需要。

他又表示，不認同本港綜援有被濫用的情況，又指當局有既定的機制，翻查及覆核申請人的財務狀況，整體而言申請綜緩人士確實有需要，希望社會撇除標籤及偏見。

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記者：陳葆琳

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