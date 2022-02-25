【李嘉誠基金】李嘉誠基金捐5000萬予5私院支援公院　首階段接200名冠心病人檢查及介入治療

醫管局正與私家醫院商討將部分病人轉往治療，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，李嘉誠基金會捐岀5,000萬支援5家私家醫院接收病人，首階段會接收冠心病人，預計200人受惠。

劉家獻指，5家私家醫院為養和醫院、港怡醫院、中文大學醫院和聖德肋撒醫院及寶血醫院，首階段會協助心血管檢查及介入性治療冠心病患者；下階段則為指定類別癌症手術的病人，正商討如何安排。

李嘉誠基金會就表示，將原來的4000萬港元資助，增加1000萬元至5000萬元，為協助減輕公營醫療系統壓力，推出支援私家醫院計劃，而自2月19日宣布計劃以來，參與的私院已確定將處理逾百宗緊急個案，包括因為新冠病情不能作心臟病手術的病人，及會擴展至癌症病人。 基金會主席李嘉誠再次感謝全體醫護人員堅守抗疫。

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記者：黃悅晴