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【第五波疫情】確診可申請5000元恩恤金　3大申請條件及步驟懶人包

親子 18:13 2022/02/25

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入院治療的確診患者可申領5000元津貼。

近日疫情大爆發，大量市民確診，由政府發放的5000元確診患者恩恤現金津貼，再次受到網民廣泛討論。翻查資料，有關津貼於2020年底推出至今，政府早前曾公佈，截至2021年1月24日，共接獲625宗申請，其中348宗已完成審批。該5000元確診患者恩恤現金津貼申請詳情如下:

申請者需符合三大條件：

（1）需是獲衛生署確認在本地感染染 2019 冠狀病毒病的香港居民；

（2）確診期間無法享有有薪病假的在職人士，無論是受僱人士，還是自僱人士皆可；

（3）因確診而在公立醫院或公營社區治療設施留院治療，而面對經濟困難。

申請途徑：

符合條件人士，可自行直接向入住醫院的醫務社工申請，或可委託一位家人、親屬或代理人代為申請。

申請期限：

申請人於住院接受治療期間即可申請，如未能完成申請，則需在康復出院後盡快遞交有關申請。

資格審查：

該津貼申請人無需接受經濟審查，但必須聲明他們符合申請資格並就其目前的就業狀況提供基本資料。社會福利署會評核相關申請，並會按需要向有關政府部門、醫院管理局及 /或申請人的僱主核查相關資料。 

特例：
該恩恤金針對因確診而需入院治療，因此收入受影響人士。故如果申請人是受僱人士，且合約中訂明享有有薪病假，但只要其在入院期間，因有薪病假限額耗盡，而實際上在住院治療時，無法實質享有僱傭合約訂明的有薪病假，同樣可以申請該恩恤津貼。

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責任編輯：莊恭南

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