【新冠肺炎】凌晨捱凍排隊取樣本瓶 筲箕灣街坊：唔病都排到病

▲ 筲箕灣街坊凌晨捱凍排隊取樣本瓶。

本港第五波疫情嚴重，單日確診數字持續創新高，不少市民都要排隊接受強制檢測或領取樣本瓶。日前，有筲箕灣街坊在網上分享，凌晨接近6時便有大批市民捱凍排隊取樣本瓶，慨嘆「唔病都排到病」。

樓主昨日（24日）在Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文，分享市民於凌晨5時50分排隊取樣本瓶的情況，從圖片可見，天未光就已經大排長龍，他又分享，排隊時氣溫只得攝氏10.7度，不禁慨嘆「唔病都排到病」。

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帖文引起網民熱議，有人留言，「香港人排隊世一」、「仲話全民強檢，瞓街都唔掂」、「香港人真係悲哀」，亦有人無奈表示，「即係我聽日要五點出門口啦唔使瞓啦」。又有網民提醒，「樽仔真係都要留定幾個，萬一，萬一要用，自己檢測到中咗，可以搵親友代交樽仔做檢測」。

同場加影：快速測試套裝比較及使用教學

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為應對嚴峻的新冠疫情，政府在2月21日宣布，於「污水檢測呈陽性的地區」内居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電政府設立的24小時熱線2280 4772，以獲安排專人上門派送鼻腔拭子樣本收集包及收取樣本進行核酸檢測以作覆檢，費用全免。

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責任編輯：羅嘉欣