【在家工作】港爸棄WFH自動請纓返公司　道出辛酸不想日日在家對住阿仔

▲ 港爸不想在家湊仔，放棄WFH自動請纓返公司。

第五波疫情嚴峻，Omicron傳染力高，不少企業響應政府實施在家工作，可是有些工作不得不回公司才做到。有網民指出上司想找一位同事天天回公司工作，當很多人都想WFH之時，卻有一位男同事自動請纓，原因是身為爸爸的他不想天天在家對住兒子。

在職爸媽邊WFH邊湊仔

有名網民於星期一（22日）在「香港討論區」發帖，標題為「上司問有冇同事肯每日返office」，他分享職場所見，道出在職爸媽的辛酸。發帖網民的公司HR建議同事在家工作Work from Home有1個月，其上司問有否同事願意每日回辦公室，原因是上司每星期回公司處理信件或fax，有感效率太低，加上主因是他不想返office，想找同事代為處理。

樓主心想在疫情下，加上方便等因素，預計沒有同事願意回公司，可是有位男同事立即答允，他不是為了職場上搏表現，而是個人家庭因素。

一個有家室嘅男同事即刻衝出嚟，話佢唔介意每日返office，原本仲話想自己問上司可唔可以俾佢返office，因為佢日日喺屋企要對住個仔，根本唔可以專心做嘢。

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寧願返公司也不想對住兒子

該港爸解釋太太都要WFH，所以有時他要一邊工作一邊湊仔。發帖樓主不太理解爸媽的苦況，只是有感「原來屋企有小朋友嘅同事WFH係咁辛苦」。

網民留言分享看法，有的認同不是人人都想WFH，「如果office得一個又唔怕返，仲要睇下近唔近屋企」、「office個氣氛好啲，喺屋企好難集中精神」，有網民正是公司提供WFH選擇，但仍日日返office，直言「始終喺公司易做嘢好多，同埋有咩突發嘢可以處理」。

網民：家家有本難念的經

此外，另有網民認為一家不知一家事，事主似避開妻兒，將公司視為避難所，亦有替他的老婆感辛苦，斥責事主是豬隊友，未能分擔照顧兒子。更多留言見下圖：

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責任編輯︰王明芳