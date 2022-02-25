【特首選舉】立法會內會委任小組委員會　研究押後特首選舉事宜

▲ 立法會今日以視像形式召開內務委員會。（立法會直播截圖）

特首林鄭月娥早前引用《緊急情況規例條例》，押後原訂於下月舉行的第六屆行政長官選舉。立法會今日以視像形式召開內務委員會，通過委任小組委員會研究相關事宜。

多名議員表示支持，包括新民黨葉劉淑儀、自由黨張宇人、經民聯盧偉國、新思維狄志遠、李浩然、謝偉銓及狄志遠。

其中，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，押後特首選舉聚焦抗疫是必須的，惟相關法律、憲制問題及行政工作茲事體大，即使時間緊迫，立法會亦應認真研究，向公眾交代。社福界議員狄志遠亦認為相關決定，同時希望在小組委員會討論過程中反映民意，提供觀點及角度讓政府參詳。

另外，內務委員會主席李慧琼表示，穩控疫情為壓倒一切的任務，立法會全力配合，原定於下月16日立法會大會上處理的議員質詢及無法律效力議員議案，將會被取消，當日只會處理政府根據《公共財政條例》動議的擬議決議案。

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記者：陳葆琳