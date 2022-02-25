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【藥劑製品】兩款減肥產品含有未標示受管制藥物成分　衞生署籲切勿購買或服用

社會 17:36 2022/02/25

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「Million Burning」減肥產品。（新聞處提供）

衞生署今日（25日）表示，切勿購買或服用兩款減肥產品，因為該兩款產品被發現含有未標示受管制的藥物成分，已購買的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。

兩款產品如下

「Million Burning」減肥產品

 

「Million Burning」減肥產品。（新聞處提供）

另一款附有日文名稱減肥產品

附有日文名稱減肥產品。（新聞處提供）



署方指，早前透過社交媒體平台購得上述兩款產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，「Million Burning」樣本含有「西布曲明」，而另外一款樣本則含有「呋塞米」。兩種成分均為《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下的第1部毒藥。

「西布曲明」曾用於抑壓食慾。由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，含「西布曲明」的產品已被禁止在香港使用。「呋塞米」是一種用於治療高血壓、心臟衰竭及水腫的利尿劑，常見的副作用包括感覺口渴、暈眩、頭痛，以及心跳快或不正常。

署方稱，市民要控制體重，應注意均衡飲食及做適量運動。在服用任何藥物作體重控制用途前，應先諮詢醫護人員的意見。

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責任編輯：余思嵐

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