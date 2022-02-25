【尋元記】父患癌離世發奮考10A決心從醫　「綜援狀元」留守公院盼當窮人安全網

▲ 李奇光從醫後，堅持留守公立醫院，希望成為基層病人的安全網。

2002年以十優成績成為會考狀元，年幼喪父、依賴綜援過活的特殊家庭背景，令李奇光成為傳媒的採訪焦點，更被冠以「綜援狀元」之名。父親患癌離世，令他決心從醫，20年過去，他成為心胸外科副顧問醫生，一直堅持留守公立醫院，希望為基層病人提供安全網。

▲ 李奇光如今已成為伊利沙伯醫院的心胸外科副顧問醫生。（湯致遠攝）

出身於基層家庭的李奇光，幼時曾住山邊木屋區，後來木屋清拆才與父母及妹妹上公屋，靠父親工作養活一家四口。父親在他10歲時，發現患上食道癌，不夠半年便離世。自始家裡需要靠綜援過活，

家庭經濟困難是個劣勢，但也有好處，當資源不足時，會更容易發奮，因為如果不努力，可能就無法擺脫貧窮。

李奇光憶述，父母家教很嚴，對他期望亦大，父親患病前，年中無休地上班，但晚上回家後仍會幫他對功課，教他數學；而母親怕他外出玩樂會結識損友，因此從小除了上學，他大部分時間都在家中，連學校旅行，媽媽也說怕危險而不讓他參加。小六時，他隨校隊到四川、南韓參加奧數比賽，媽媽亦跟團陪在身邊。

沒有甚麼娛樂，李奇光認為，反而更能專心讀書，一放學就做功課，暑假時亦會預習下一學年的課本，因此小學成績優異，升讀了地區Band 1英中觀塘瑪利諾書院。他坦言，中一時難以適應英文教學，成績不算理想，卻激發他更努力自學，

中一暑假讀英文，揭到字典快爛掉。

曾憂家境被歧視

在準備會考時，李奇光為自己訂立目標，看到每年新聞報道都有十優會考狀元，就想自己會否有機會向這目標努力。由於學校最多只能讓學生報考9科，他的第10科是自修電腦科。

最終，李奇光當上10A狀元，亦如願成為新聞報道的主角。最初，他不願向外界透露家境，謊稱爸爸在上班，惟陪他一同到校領取成績單的媽媽，卻向記者坦白家庭狀況，

我一開始很生氣，因為怕被人奚落、歧視，不過後來見到報道很正面，慢慢開始釋懷。

由於父親患癌離世，加上媽媽一直希望兒子成為醫生，因此李奇光在中六拔尖入讀醫學院。他笑言，因為家貧，直至中學都未試過上網，但入到大學卻可以隨時使用電腦，他又參加空手道學會主席、住宿舍等，享受多姿多彩的校園生活，不像中小學時般專注讀書。

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適應職場生活

然而，醫科畢業後成為實習醫生，入到職場不再以考試來定表現，而是工作能力、手術的技術、人際溝通等。李奇光表示，最初不太順利，評價亦不理想，

實習醫生很忙，不停接call，就會有脾氣和怨言，上司覺得我在發脾氣。幸好有一些資深同事給我建議，指出我做得不好的地方，慢慢改善和進修，並進行專科訓練。

在屯門醫院接受外科訓練，李奇光發現自己對胸肺外科較感興趣，決定向這方面發展，現時他已成為伊利沙伯醫院的心胸外科副顧問醫生。有部分醫生在完成專科訓練後，會選擇轉至私家醫院，惟李奇光卻表明，會繼續留在公立醫院。

留守公立醫院

他表示，自己較專注在胸肺方面，雖然基本手術已處理得熟手，但仍想繼續累積手術經驗，處理更多奇難雜症，將來能成為獨當一面的醫生，這是他終身學習的事情。

此外，公立醫院有資源上的限制，因病人較多，需要排期等候的時間較長，醫生需要按病人情況排優先次序。相反私家醫院的病人經濟上較寬裕，變相亦較局限，

基層的病人怎麼辦？我也感同身受，因為我爸爸發現食道癌時也在公立醫院看病，公院是一個安全網。

回想當年成為狀元，李奇光坦言，至今仍覺得是值得回味的時光，那是他人生的一個高峰。而且因為考獲10A，獲得傳媒報道，亦讓他有機會參加電視台的百萬富翁遊戲，甚至成為2008年北京奧運的其中一名火炬手，這些寶貴的經驗都豐富了他的生命。

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記者：林愛娜