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【觀音借庫】觀音開庫日改為代客借庫　善信可經順豐取回借庫物品

社會 17:52 2022/02/25

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觀音開庫日改為代客借庫。（資料圖片）

明日（26日）是正月廿六，正是觀音借庫的大日子，惟疫情嚴峻，廟宇按政府規定關閉至4月20日，取消親身借庫安排，改為「代客借庫」或網上「觀音開庫」服務。

「觀音開庫」可以追溯至明末清初時，當時廣東南面的民眾會在正月廿六日舉辦「生菜會」，寓意生生猛猛、有財氣，碰巧正月廿六日是白衣觀音誕，所以在「生菜會」時，民眾亦會拜觀音祈求健康財運，自此演變成「觀音借庫」。亦因如此，觀音借庫實則除了借財富，亦可以借健康、人緣、學業及智慧。

借庫物品一般包括觀音衣寶香燭、庫銀利市及其他物品。借庫金額一般由3,000萬至10億元不等，但並非金額越大即財運越好，這亦可代表觀音所借出的力量和運氣，而善信亦須謹記「有借有還」，農曆12月還庫酬謝神恩。

因應疫情嚴峻，華人廟宇委員會表示所有直轄廟宇及委託廟宇均依照及遵循政府規定，現正停止營業，只提供「代客借庫」服務。已預留借庫物品的善信，則須待政府宣布廟宇開放後再親身前來領取代借庫物品，或經由順豐快遞郵寄，由善信自己繳付郵費給快遞公司，借庫物品每份港幣50元。

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記者：黃穎津

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