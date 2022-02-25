【提早暑假】中學校長會收集逾百校長38項建議　准學校續上網課及暫緩基本法入職要求

▲ 香港中學校長會促請教育局就調整放假安排，盡快發出詳細指引。（資料圖片）

為配合全民強制檢測，全港中小學及幼稚園破天荒提早於3至4月放「暑假」，但引申連串防疫、教學及合約等問題。香港中學校長會昨（24日）去信教育局局長楊潤雄，整合逾100名校長提出的38項意見，促請教育局盡快發出詳細指引，讓學校重新編制校曆表，並交代徵用校舍細節、容許學校繼續進行網課及升中面試、暫緩新聘常額老師基本法考試要求，並由局方承擔取消的暑期活動合約開支等。

特首林鄭月娥周二（22日）宣布全港學校提早放暑假，（詳情即看：【下一頁】）中學校長會翌日（23日）向全港中學校長發電子問卷，14小時內獲103位中學校長回覆，該會撮成38項意見及關注，盼教育局能仔細考慮學界意見，在調整放假安排上保留彈性，充分照顧學生學習與成長需要。

按林鄭早前宣布3月6日暫停面授課安排完結後，便開始放「暑假」。學界盼政府徵用學校作檢疫、隔離或接種疫苗中心前，及早讓學校知悉，並交代學校需如何配合、由誰負責場地管理、人流管制及清潔工作，並建議教育局撥款予學校在復課前作消毒清潔。

校長會亦要求當局就開始放假日期，以及本學期完結日期容許彈性，例如最遲在3月14日開始放假、最遲8月12日最後上課，並容許下學年最遲9月15日開學，以處理換屆工作，並放寬點算學生人數、車船及書簿津貼申請等行政工作至9月中旬或之後。

放「暑假」期間，校長會希望當局容許高中、特別是中六級進行網課及網上畢業試；其他級別可進行網上課外活動、保底班、補課及家長講座等，並擔心取消網課會影響學童學業、情緒及人際關係，當缺乏網上與老師及同學相處，反而增加其外出機會；另說明校園是否仍須開放給缺乏照顧的學生；並要求教育局交代全年上課190天規限，若復活節後疫情仍然不穩，會否再延後最後上課日等。

香港中學文憑試（DSE）及大學聯招（JUPAS）方面，學界促考評局交代後備方案、座位限制會否進一步收緊，並要求延後各項升大學的校長推薦計劃。學界亦促當局盡快公布本年中一收生時間表，包括新生註冊、學科測驗等，以便學校作出實際規劃，並容許放長假期間，以視像形式進行升中面試。

學界亦建議由教育局承擔取消的暑期活動合約開支，關注如何讓本學年的實習學生如期畢業、如何計算合約職員年假、如何處理外籍英文教師（NET）合約，並指許多外籍教師已3年沒有與家人見面，已買7月中之後的機票；並希望當局暫緩教師入職及常額老師轉工的基本法要求。

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責任編輯：馮琪雅