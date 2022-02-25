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【過渡房屋】救世軍三聖邨過渡性房屋3月1日正式啟動　預計提供123個單位惠及約400 人

社會 18:03 2022/02/25

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救世軍三聖邨過渡性房屋3月1日正式啟動，預計提供123個單位惠及約400 人。（救世軍提供）

救世軍「齊+」三聖過渡性房屋項目將於3月1日正式啟動，前救世軍三聖邨劉伍英學校校舍將改建成過渡性房屋，助基層脫離惡劣居住環境，提供短期紓缓。項目為期 5 年，預計提供共 123 個單位，受惠約 400 人。

救世軍表示，項目於2021年2月獲運輸及房屋局批准，將前救世軍三聖邨劉伍英學校校舍改建成過渡性房屋，為基層家庭及單身人士帶來適切的居住環境。項目為期 5 年，預計提供共 123 個單位，受惠約 400 人。

救世軍指，項目內的「齊+」意指修身、齊家。項目除了提供適切居所外，將帶領住戶修養自身、管理家 務及同行協建家園；「+」則代表項目在提供居所的基礎上，再給予住戶多元化服務支援，如 社會服務及宗教事工等，關懷居民需要，豐實居民的身、心、靈。校舍內部份設施及空間也將 保留用作公共空間，期望藉此讓「齊+」的居民與三聖邨邨民可以互動、共融、共建和諧社區。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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