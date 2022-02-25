【全國兩會】入境深圳時被驗出初步陽性　施榮懷：有低燒及咳嗽、正等候覆檢

▲ 全國政協委員施榮懷。（資料圖片）

全國兩會下月初在北京召開，一眾港區人大代表、政協委員，昨日起在深圳酒店隔離7日。全國政協委員施榮懷，今日驗出初步陽性，目前正等候覆檢結果。

施榮懷向本報表示，現在有低燒及咳嗽，過關時已驗出初步陽性，並無入住隔離酒店，直接被送到醫院。他又指，暫未聽聞有其他在深圳隔離的港區人大和政協委員檢測呈陽性。

據了解，獲准出發到深圳隔離的人，事前亦要先在香港家居隔離7日，而內地有關方面昨日更出動50架旅遊巴接送，每架最多只載10人確保安全距離，並要戴上KN95口罩和面罩。

有人大代表透露，內地關員同樣全副武裝，連證件都要消毒，單是過關要撩1次鼻、2次喉嚨，放在兩個樣本樽，確保檢測無誤；出關後，車輛亦需駛過消毒池消毒。

而酒店隔離期間，採取閉環管理，就如閉關一樣，7天均不可離開房間，每天要量體溫和檢測，三餐亦是一個人在房間進食，而且不能叫外賣。

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責任編輯：胡偉明