【黃Viu劇集】泰劇《Remember 15》驚悚出位　俊男美女荒島大逃殺

▲ 《Remember 15》以一則神祕訊息為開端。

近年泰劇異軍突起，成為劇迷另一煲劇選擇。Viu Original原創驚悚泰劇《Remember 15》本周首播後在泰劇圈引起熱話，全員惡人的預告更是令人秒秒心寒！劇集現逢星期二、三在「黃Viu煲劇平台」獨家上架。

Viu Original原創泰劇《Remember 15》以一則神祕訊息為開端，講述一群少男少女某天突然收到一則由五年前逝世同學萊拉所發出的短訊：「好想你們，大家回到島上見一面吧！」

眾人決定在萊拉的忌日當天重回記憶中的荒島悼念好友，並查明究竟是誰發出這條惡搞短訊；原定逗留一天的12名男女期間不斷互相猜忌，新仇舊恨也在一夕瞬間爆發。

▲ 劇情不乏男生強勢求愛、女同學換上的畫面。

萊拉兩位前男友麥克和布優大打出手、墳前更出現死魚，此時有人大膽推測她仍然在生，並藉此向眾人報復。原來當年曾有人公開麥克和萊拉的私密影片，把她推向輿論的風口浪尖！

向來稱兄道弟的同學們各懷鬼胎，荒島逐漸淪為血腥的大型競技場⋯⋯為了自保，人人大開殺戒，全員惡人的演出看得人頭皮發麻，堪稱泰版《大逃殺》！

▲ 泰劇《Remember 15》

該劇的另一看點正是花季男女「荒島煲愛」的大膽戲碼，劇情不乏男生強勢求愛、女同學換上比堅尼大晒身材；不少泰國網民更留名等睇主角之一的Tommy和Jimmy在新劇互動，全因二人早於2020年BL劇《WHY R U》結緣，當時更組成「Mii2」CP，互動甜蜜有愛，也令觀眾份外期待二人在《Remember 15》的化學反應。

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