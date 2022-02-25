  • 15°C
香港時間 : 2022225日 (週五) 20:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【愛心菲傭】不厭其煩照顧近16歲老狗　顧紀筠感激外傭視寵物如家人

親子 18:54 2022/02/25

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

顧紀筠感激菲傭不厭其煩地照顧家中老狗。

常常掛在口邊的我家狗狗有四隻，那是我心愛的大班、Chairman，還有兩隻仔仔Happy和Bossy，這四隻美男子經常出現在我的社交媒體上。除了牠們，其實還有其他三隻！今天我想講講我家年邁的老夥伴Anson。

Anson來我們家之前，已經得過獎項，是一隻很英俊的狼狗（German Shepherd），剛來我們家時，我們住的是獨立屋，需要一隻看守家園的守護犬，牠是稱職有餘的。除了威武，Anson還非常忠心聽話，因為不敢走上鏤空的樓梯，經常被「懵豬」（金毛）戲弄，把牠的玩具搬到平台上，牠只能在花園裏咆哮。

後來我們移居北京，Anson也跟着同行住上了兩年。記得一次夜裏，賤外肯定有人進屋裏去了，怯於Anson的勇猛，逃之夭夭。

最新影片推介︰

回到香港後，因為狼狗的一貫毛病，下肢慢慢衰退，牠由守門口變成在家享清福。很幸運，我們聘得一位很愛Anson的菲傭姐姐，超有愛心地照顧牠。我用「超」字絕不為過，Anson不能走路，她用提的方式去遛牠；漸漸地，Anson要見到她才安心，否則會不斷悲鳴，於是姐姐索性讓Anson睡在她床邊。除了餵食，因為身體衰退，牠會因為消化不良而不斷嘔吐，抹完，換好了鋪墊，不到一會又要換，但姐姐不厭其煩，做了又做。每次我見到Anson，牠都是乾乾淨淨的。現在，Anson連大小便都要人協助（姐姐要擠壓牠膀胱放尿），所耗的工夫，不下於照顧一個人，而Anson每個月去覆診都要出動兩三個人。

我們都捨不得已經快十六歲的Anson，只要牠仍有意識，認得我們，牠都會被好好的照顧，而我是真心的感激有這樣的一位姐姐！

全文刊於《經濟日報》，原題為「向愛狗的姐姐致敬

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

撰文 : 顧紀筠

相關文章

【體壇學霸】谷愛凌出生精英家庭毋懼批評　顧紀筠︰刻苦鍛練是生活習慣
16:07 2022/02/17
【體壇學霸】谷愛凌出生精英家庭毋懼批評　顧紀筠︰刻苦鍛練是生活習慣
【視如家人】林盛斌一家六口為印傭慶生影全家幅　Bob與姐姐撞樣似失散多年兄妹
13:51 2021/08/11
【視如家人】林盛斌一家六口為印傭慶生影全家幅　Bob與姐姐撞樣似失散多年兄妹
【視如親人】外傭犧牲30年青春照顧三代將退休　港媽感恩遇好姐姐：係我哋畢生福氣
17:51 2021/05/13
【視如親人】外傭犧牲30年青春照顧三代將退休　港媽感恩遇好姐姐：係我哋畢生福氣

你可能感興趣

【體壇學霸】谷愛凌出生精英家庭毋懼批評　顧紀筠︰刻苦鍛練是生活習慣
16:07 2022/02/17
【體壇學霸】谷愛凌出生精英家庭毋懼批評　顧紀筠︰刻苦鍛練是生活習慣
【視如家人】林盛斌一家六口為印傭慶生影全家幅　Bob與姐姐撞樣似失散多年兄妹
13:51 2021/08/11
【視如家人】林盛斌一家六口為印傭慶生影全家幅　Bob與姐姐撞樣似失散多年兄妹
【視如親人】外傭犧牲30年青春照顧三代將退休　港媽感恩遇好姐姐：係我哋畢生福氣
17:51 2021/05/13
【視如親人】外傭犧牲30年青春照顧三代將退休　港媽感恩遇好姐姐：係我哋畢生福氣
家庭關係 外傭 正能量 顧紀筠 寵物照顧

最高瀏覽

【抗疫日記】港男分享Omicron染疫復原日記　喉嚨痛肚瀉食中藥喉糖第11天康復
今日 12:21
【抗疫日記】港男分享Omicron染疫復原日記　喉嚨痛肚瀉食中藥喉糖第11天康復
【聲夢傳奇】姚焯菲自拍令家居曝光　Chantel有型佬CFO爸爸家住豪宅
今日 10:48
【聲夢傳奇】姚焯菲自拍令家居曝光　Chantel有型佬CFO爸爸家住豪宅
【家族榮耀】馬老爺出手與二家嫂甄芯暗戰　網民指楊茜堯角色笑裡藏刀：成日懶正義
14:29 2022/02/24
【家族榮耀】馬老爺出手與二家嫂甄芯暗戰　網民指楊茜堯角色笑裡藏刀：成日懶正義