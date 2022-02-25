【愛心菲傭】不厭其煩照顧近16歲老狗　顧紀筠感激外傭視寵物如家人

▲ 顧紀筠感激菲傭不厭其煩地照顧家中老狗。

常常掛在口邊的我家狗狗有四隻，那是我心愛的大班、Chairman，還有兩隻仔仔Happy和Bossy，這四隻美男子經常出現在我的社交媒體上。除了牠們，其實還有其他三隻！今天我想講講我家年邁的老夥伴Anson。

Anson來我們家之前，已經得過獎項，是一隻很英俊的狼狗（German Shepherd），剛來我們家時，我們住的是獨立屋，需要一隻看守家園的守護犬，牠是稱職有餘的。除了威武，Anson還非常忠心聽話，因為不敢走上鏤空的樓梯，經常被「懵豬」（金毛）戲弄，把牠的玩具搬到平台上，牠只能在花園裏咆哮。

後來我們移居北京，Anson也跟着同行住上了兩年。記得一次夜裏，賤外肯定有人進屋裏去了，怯於Anson的勇猛，逃之夭夭。

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回到香港後，因為狼狗的一貫毛病，下肢慢慢衰退，牠由守門口變成在家享清福。很幸運，我們聘得一位很愛Anson的菲傭姐姐，超有愛心地照顧牠。我用「超」字絕不為過，Anson不能走路，她用提的方式去遛牠；漸漸地，Anson要見到她才安心，否則會不斷悲鳴，於是姐姐索性讓Anson睡在她床邊。除了餵食，因為身體衰退，牠會因為消化不良而不斷嘔吐，抹完，換好了鋪墊，不到一會又要換，但姐姐不厭其煩，做了又做。每次我見到Anson，牠都是乾乾淨淨的。現在，Anson連大小便都要人協助（姐姐要擠壓牠膀胱放尿），所耗的工夫，不下於照顧一個人，而Anson每個月去覆診都要出動兩三個人。

我們都捨不得已經快十六歲的Anson，只要牠仍有意識，認得我們，牠都會被好好的照顧，而我是真心的感激有這樣的一位姐姐！

全文刊於《經濟日報》，原題為「向愛狗的姐姐致敬」

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