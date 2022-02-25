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【MIRROR成員】當抗疫大使12子輪流開Live　姜濤+楊樂文+邱士縉今晚打頭陣

娛樂 18:33 2022/02/25

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

本港第五波新冠疫情大爆發，李澤楷旗下盈科拓展早前宣布邀MIRROR為抗疫大使。

MIRROR在今晚（2月25日）起，一連4個逢周五晚上11時舉行《MIRROR FB Live From Home》，12子將輪流現身跟粉絲見面，留家抗疫。

今晚首場由隊長楊樂文（Lokman）姜濤及邱士縉（Stanley）打頭陣開Live。

撰文 : TOPick柴犬出動

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