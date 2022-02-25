【MIRROR成員】當抗疫大使12子輪流開Live　姜濤+楊樂文+邱士縉今晚打頭陣

本港第五波新冠疫情大爆發，李澤楷旗下盈科拓展早前宣布邀MIRROR為抗疫大使。

MIRROR在今晚（2月25日）起，一連4個逢周五晚上11時舉行《MIRROR FB Live From Home》，12子將輪流現身跟粉絲見面，留家抗疫。

今晚首場由隊長楊樂文（Lokman）姜濤及邱士縉（Stanley）打頭陣開Live。