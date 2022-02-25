【疫苗接種】筲箕灣官小聯3間幼稚園安排外展接種　楊潤雄鼓勵學校互相協作

▲ （楊潤雄Facebook圖片）

第五波疫情嚴峻，當局早前下降疫苗接種年齡門檻，並指可為小學及幼稚園安排外展服務。其中筲箕灣官立小學、高主教書院幼稚園部、聖公會主誕堂幼稚園和欣苗幼稚園4所學校的學童今日（25日）獲安排打針，涉及約260名學童、20名家長及教職員。

教育局局長楊潤雄表示，在筲箕灣官立小學「撮合」下，今日為4間學校學童接種疫苗。他說，筲箕灣官立小學是首間在外展服務中，擔當中心學校角色的官立小學，他希望官立學校可以起示範作用，鼓勵學校以協作方式，幫助其他學校的學生，特別是學生人數相對較少的幼稚園，指出亦有關方法亦可減輕醫護人員到不同地點提供服務的負擔。

楊潤雄又說，教育局已聯絡一些辦學團體、學校及相關組織進行推廣並提供支援，以他所知以協作模式幫助學生接種疫苗的安排陸續有來，呼籲家長和同學把握接種疫苗的機會。

▲ （楊潤雄Facebook圖片）

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責任編輯：黃悅晴