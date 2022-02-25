【買餸注意】食環署4個街巿今晚提早關閉消毒　其中3個周日重開【內附名單】

▲ 北河街街市今晚提早7時關閉，進行深層清潔消毒。（資料圖片）

本港新冠病人持續高企，食物環境衞生署今日（25日）宣布，因應與新冠病毒初步確診個案有關連，為審慎起見，食環署轄下大埔墟街市、北河街街市及楊屋道街市今日將提早於下午7時關閉，並於明日（26日）全日關閉，其間進行深層清潔消毒工作，以保障街市檔戶及市民的健康及安全。



食環署發言人表示，食環署已清潔及消毒有關人士工作的範圍。在深層清潔消毒工作進行期間，食環署人員亦會為有關街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，亦要求有關街市檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍。此外，食環署亦會安排在有關街市附近範圍街道進行清洗消毒。



食環署稱，會與有關街市檔戶保持聯絡，亦要求他們盡快前往社區檢測中心接受免費檢測或使用快速抗原測試包進行檢測，並於取得陰性結果後才重回街市工作。如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後在2月27日（星期日）重開有關街市。



另外，因應海防道臨時街市亦與新冠病毒初步確診個案有關連，該街市今日亦會提早於下午7時關閉，為有關人士工作的範圍、街市公用地方及設施等進行深層清潔消毒工作。食環署亦要求街市檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍，並會在街市外圍及附近街道進行清洗消毒。如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後在明日重開該街市。

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責任編輯：陳麗娜