【孕婦打針】懷孕8個月打第三針復必泰　梁麗翹：保護自己保護BB

▲ Nicole懷孕8個月，去接種第三劑疫苗。

現正懷孕8個月的《東張西望》主持梁麗翹今日（25日）在社交網上載母女一同接種疫苗的照片，不少懷孕的媽媽都對接種疫苗產生很多疑問，害怕會影響胎兒，但梁麗翹就在發文指：



其實外國亦有好多準媽咪喺懷孕嘅時候打第一、第二或第三針，保護自己保護BB，當然應該先諮詢下醫生意見啦！

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而梁麗翹回應網友提問時，就透露自己是打復必泰，而4歲女兒是接種科興，梁麗翹選擇懷孕期間接種的原因是希望BB出生後餵母乳，能夠通過母乳餵哺送抗體給BB：



送俾BB嘅第一份禮物，就係喺孕期打咗第三針，希望加上母乳餵哺，能夠送啲抗體俾佢。初生嬰兒免疫力弱，中咗招嘅後果難以想像；打咗針當然唔代表唔會中招，不過這是我現在唯一可以做嘅小事情。

而梁麗翹也親述打針後有什麼反應，她說：「收到各方詢問我喺孕期打針後嘅反應，我暫時除咗針口位有啲酸痛，冇乜不適，大家唔使擔心。」她又大讚女兒勇敢：「Nanette亦好勇敢，尋日打咗第一針喇，都係尖叫咗兩聲」

有研究顯示孕婦感染新冠病毒後，病情會較嚴重，並增加早產風險，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆強調，孕婦及正餵哺的婦女接種新冠疫苗後產生的抗體，可透過胎盤和血液傳送給胎兒，餵哺母乳時亦可為嬰兒提供保護，建議婦女盡快接種，稱復必泰和科興疫苗對孕婦都是安全。

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責任編輯:陳麗薇

