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【食品供應】上水屠房員工爆疫　港府與內地商議安排人員來港助供應新鮮肉類

社會 19:31 2022/02/25

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上水屠房因有員工確診，影響本地新鮮肉類的供應。(曾秋文攝)

因應本地疫情嚴峻影響本地跨境物流，供港物資不穩。港府指，今日(25日)上水屠房因有員工感染新冠病毒，而需要關閉進行全面消毒和核酸檢測，影響本地新鮮肉類的供應，正與內地商議安排調遣專業及熟練人員來港協助，盡快恢復本港新鮮肉類的供應。港府亦已要求肉類供應／代理商視乎實際需求，增加進口冰鮮肉類，以補充供應。

港府稱，經內地當局與特區政府的推動及協調，以及業界人士的積極參與，由内地到香港的「海上快綫」水路運輸服務已經開通。目前每日有至少3班駁船服務支援水路貨物供應，包括從深圳鹽田國際集裝箱碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；從深圳大鏟灣碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；及從深圳媽灣港碼頭到香港内河碼頭。

即睇市民到街市買肉情況

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內地當局已設置專用船舶及拖車綠色通道，優先保障深港跨境運輸船舶作業綠色通道，以及專用泊位、配套設備及堆場設施，確保深港跨境物資船舶優先靠離岸作業。

根據內地當局資料，鹽田國際、大鏟灣和媽灣港三個碼頭昨日（24日）運輸供港物資超過300個20呎標箱（近2,000噸）。其中生鮮食品類有超過30標箱（超過300噸），非生鮮食品類有超過280標箱（近1,700噸）。自開航以來，由三個港口總共運輸供港物資近1,200個標箱，超過7,500噸貨物，其中生鮮食品類佔近100標箱（近900噸），非生鮮類佔近1,100標箱（超過6,600噸）。

除水路運輸外，特區政府正與深圳市人民政府深入研究利用鐵路運送物資的可行性。運輸及房屋局已聯同業界、港鐵公司及相關政府部門今日（25日）早上在羅湖進行實地考察，並會與內地協商盡快安排試運。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：蘇文軒

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