【院舍爆疫】亞博二號館昨交予社署管理　可接受378名院舍長者或殘障人士

本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府指超過420間安老院舍出現確診這，隔離病床床位、隔離設施供不應求。為應付龐大需求，據了解，政府昨日（24日）已重新啟用亞洲博覽館2號館，以接收確診院舍長者及殘疾人士院舍院友。

《經濟日報》早前收到深水埗一安老院舍，指院舍內47名院友，已經43人確診，8名員工亦全部中招，除狀況急速轉差長者送院外，其餘仍滯留在院舍內。【下一頁】

社署今日回覆指出，亞洲國際博覽館二號館昨已交由社會福利署（社署）管理，會用作接收由醫院管理局轉介的安老院及殘疾人士院舍確診患者，可容納378人。社署已安排了足夠的人手和設備，為這些長者及殘疾人士提供照顧服務。截至今日（25日）上午9時，二號館共有90人入住。



連同二號館的378個名額，亞洲國際博覽館的臨時檢疫中心（亞博中心）現時可容納1018名安老院及殘疾人士院舍院友作隔離、檢疫用途。截至今日上午9時，共有550名人士在亞博中心接受隔離、檢疫。

社署還指出，社署一直為院舍提供防護裝備以支援院舍加強防疫；另亦有津貼給院舍。根據現行措施，在院舍出現懷疑／初步確診／確診新冠病毒病的情況，會盡量將有關院友送往檢疫中心／醫院。



因應檢疫中心／醫院最近已接收大量人士而未能接收這類院友，院舍營辦人應讓他們留在院舍中等候安排和醫療指示。政府呼籲院舍營辦人及員工，以院友的福祉為依歸，繼續照顧院友；政府亦會提供所需支援，例如指導院內隔離措施，以及提供物資及財政上的支援。

至於與其他部門溝通問題，政府表示安老院如發現任何初步確診／確診個案，必須通報社署及衞生署衞生防護中心。社署會與衞生防護中心保持緊密聯繫，並按其建議協助院舍採取適當措施及檢疫安排。

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