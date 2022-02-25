【第五波疫情】香港集思會籲疫情記者會發佈策略性指引　倡全民檢測安排同住家人一同驗

▲ 現時疫情記者會多由衞生防護中心及醫院管理局，各派一名醫生匯報疫情。（資料圖片）

本港第五波疫情急速惡化，香港集思會建議，每日下午的疫情記者會，由一位權威的醫生解說疫情的趨勢、未來策略、面對的困難，並藉這個平台發佈具策略性、前瞻性的指引。該會亦提出，政府推行全民檢測時，安排市民與同往家人一同檢驗，以達致最大效果。

集思會昨日下午舉行網上會議，討論目前抗疫情況，並整合部份意見向政府反映。該會認為，港府現階段已不必詳細匯報每個染疫個案，只須公佈重症及死亡原因，及發佈一些正面的自癒信息，重點讓公眾有一個官方渠道收取信息。同時，當局應考慮與香港電台資源整合，加強「防疫資訊台」的功能，務求成為最新、最快、最準確的防疫資訊渠道。

在推行「全民檢測」方面，集思會建議，除了根據身分證排序為市民安排檢測外，亦應讓檢測者的同住家人一同檢驗，並請檢測者屆時填寫簡單家居條件資料，讓當局才找出確診者後，可以作出快速的分流，避免延遲治療。

集思會續指，當局須清晰發出指引，為檢驗確診者進行分流隔離，如嚴重者送醫院；輕症及家居條件不理想者入住隔離中心；輕症及家居條件較理想者在家隔離，提供醫療及物資供應及指示。

另外，該會亦提出，民政事務局成立一個統籌委員會，發動及統籌民間自願團體及人士的配合和支援抗疫、全民檢測工作，另可接受民間物資及金錢捐獻，可將資源投放於非醫療、非緊急的抗疫範圍，讓政府專注抗疫工作。

集思會建議政府進入「戰時狀態」，打破舊規矩的制約，以減少傷亡為目標，政府協調各部門及調動資源，共同迎對挑戰，並利用任何可以協助醫療的資源，如護理學生可處理醫療輔佐工作；同時適當及適時地利用中央的資源，如准許內地醫護人員在特定範圍及時段進行救治任務。

香港集思會為獨立、無政治背景的非牟利機構，專門發掘、搜集和研究對香港經濟及社會發展富建設性和具創意的建議，給有關人士和公眾參考。昨日會議有逾20人出席，大部分為專業人士。

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責任編輯：陳葆琳