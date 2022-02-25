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【共同抗疫】華懋集團與夥伴捐出10萬份快速檢測包　助基層應對第五波疫情

社會 20:28 2022/02/25

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8,000多份抗疫包將分批送予荃灣、深水埗及油尖旺區的劏房住戶，預料4,000家庭受惠。

第五波疫情嚴峻，華懋集團與合作夥伴捐出10萬份「快速抗原檢測包」及8萬份抗疫物資予多個非牟利機構，約4,000個基層家庭受惠。

10萬份「快速抗原檢測包」中，其中5萬份由華懋捐出，並由希瑪眼科醫療股份有限公司聯同亞輝龍生物科技股份有限公司以一比一作配對捐贈。首批捐贈的20,000份檢測包已送達扶康會，並分發到旗下院舍及日間中心應對疫情。

其餘80,000份則連同其他抗疫物資及生活必需品如口罩、消毒搓手液、罐頭食品等製成8,000份抗疫包，今日起透過香港社區組織協會、明愛荃灣社區中心、城市睦福團契、循道衞理亞斯理社會服務處 「友里幫」社區服務中心、基蔭家庭服務中心及路德會黃鑑全人發展中心陸續送到荃灣、深水埗及油尖旺區的劏房住戶，以解燃眉之急。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，擠迫的居住環境潛在更高交叉感染風險，因此今次集中支援劏房住戶，將抗疫物資直接送抵他們家中，既減輕他們的負擔，亦有助減少他們因外出購置必需品而感染病毒的風險。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：蘇文軒

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