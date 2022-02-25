【快測陽性視確診】 港府承認快速抗原檢測結果　陽性人士可網上登記檢測結果

▲ 港府承認快速抗原檢測結果，強制檢測改為快速測試。

第五波疫情爆發，不少人士快速測試呈陽性但未經政府核酸檢測確認難以繼續跟進。政府今晚發稿，為免資源重疊及耽誤時間，政府計劃容許快速測試呈陽性人士，透過網上系統直接登記陽性結果（網上申報表格，即按此），而無須經過核酸檢測確認，便可被直接視為陽性個案作後續跟進，以加快支援陽性個案人士。至於有哪些快速測試承辦商受認可，可視為陽性個案，料政府要再公布。

【強制檢測】取消強制檢測公告 政府改向受影響地點員工、居民派快速測試包，詳情即看：【下一頁】

此外，現時由檢測營辦商進行的樣本檢測若呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢，以確認結果。同樣，為免資源重疊，政府即日起會減省衞生署公共衞生化驗服務處的覆檢程序，直至另行通告為止。現時已由檢測營辦商檢測為初步陽性的個案會立即獲後續跟進，而日後檢測營辦商的核酸檢測陽性個案將被直接視為確診。

另外，政府還更新檢測服務的優次和方式，包括

政府會持續針對風險更高的樓宇進行限制與檢測宣告行動，並計劃涵蓋更多樓宇，而檢測行動後續的強制檢測規定會改為讓居民進行快速測試；

傳染風險較高的地點（例如出現多個案例的樓宇、食肆等），政府會向相關人士（如員工、居民等）派發快速測試套裝，取代以往發出強制檢測公告的安排。換言之，相關人士無須再前往社區檢測中心／流動採樣站進行檢測，而可改為自行進行快速測試。原先已發出的強制檢測公告亦會取消。政府會繼續因應污水監測呈陽性結果向相關地區居民、清潔及物管員工派發快速測試套裝；及

就高暴露風險特定群組的從業員（包括檢疫中心／酒店／設施／專車員工、機場員工（「橙區」及「綠區」）、貨櫃碼頭及船務、凍房工作人員等），強制檢測將由現時每兩日或三日一次修訂為每七日一次，同一時間政府會透過業界向相關從業員派發快速測試套裝，供他們在檢測周期中進行更頻密測試。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：袁澍