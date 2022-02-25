【第五波疫情】網傳何文田官中准快測陽性中六生回校考試　教育局：學校嚴格執行防疫措施

▲ 網上流傳何文田官立中學近日陸續有多名中六級學生快速測試呈陽性，惟校方未有叫停日前舉行的中六畢業試。（黃建輝攝）

網上流傳何文田官立中學日前有多名中六級學生快速測試呈陽性，被質疑輕視爆疫風險，未有叫停近日舉行的中六畢業試，容許無病徵但「有潛在風險」的學生在另一樓層課室考試。有學校職員向本報確認本周曾進行考試，教育局回覆表示，該校按既定指引嚴格執行衞生防疫措施，未有正面回應是否有快測陽性學生回校。有區內資深校長擔心學生回校考試中招便得不償失，兼加重社會抗疫負擔，認為學校應取消所有實體試。

按政府指引，快速抗原測試結果呈陽者應進行核酸檢測覆檢，為審慎起見應盡量留在家中、避免外出，尋求親友協助取得深喉唾液樣本收集包。

Facebook專頁「公務員secrets」近日發帖指，何官1名中六生在等候衞生署通知首次強檢陰性結果期間，與家人於上周五（18日）開始出現病徵，翌日（19日）快測結果均呈陽性，但由於其第2次強檢未有結果，被校方視之為陰性結果處理，只安排校工為校園進行消毒。

帖文指校方其後再接獲數名中六生快測陽性，惟學校在本周初仍進行中六選修科考試，惹來學生及家長憂慮。校方曾於周一（21日）透過網上平台通知該級學生，提到如學生家中親人身體不適，但學生本人並無病徵，如擔心有潛在感染風險，可提交家長信申請缺考，「惟學生仍有權回校考試」，「有潛在風險學生」可獲安排在另一個樓層課室考試；校方亦提及考生如因病或強檢缺考中學文憑試（DSE），申請評審成績會參考其校內畢業試成績，「故學校盡力安排畢業試順利舉行，為同學備妥各科校內成績」。

教育局回覆表示，有關學校一直按既定指引嚴格執行各項衞生防疫措施，包括確保學生之間有足夠社交距離，並適時清潔消毒校舍；局方會繼續與學校保持聯絡，提供支援，重申暫停面授課堂及校內活動直至3月6日，如學校在小心考慮後認為仍有確切需要安排中六生回校進行最多半日必要學習及評核活動，則須嚴格執行相關防疫指引。

創知中學校長黃晶榕表示，目前政府檢測嚴重滯後，自行檢測亦未必準確，難判斷學生是否染疫，若中招便得不償失，即使治癒亦影響備戰情緒，他直言教育局不應模棱兩可，有責任叫停實體模擬試（Mock Exam），相信即使無實體試，考評局亦可做到成績評估。

▲ 何文田官立中學近日舉行中六畢業試，地下擺放多張椅子，料屬為考生而設的等候區。（黃建輝攝）

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記者：馮琪雅