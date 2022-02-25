【強制檢測】取消強制檢測公告　政府改向受影響地點員工、居民派快速測試包

▲ 第五波疫情爆發。（資料圖片）

第五波疫情爆發，政府今晚公布將更新檢測服務的優次和方式。高風險地區強制檢測公告會取消，改為高風險群組向相關人士（如員工、居民等）派發快速測試套裝。另外，針對高風險群組，將由原本的每2、3日一次強制檢測，改為每周一次，期間將以快速測試進行更頻密測試。

政府指現時香港整體社會面對的感染風險較高，快速測試套裝靈敏度雖然稍遜於核酸檢測，但仍能快速及相對準確地檢測出病毒量較高的患者，並且有可以大規模應用、可自行檢測及方便易用等優點，市民在過去數周亦已非常適應自行進行快速測試。

因此，政府會持續針對風險更高的樓宇進行限制與檢測宣告行動，並計劃涵蓋更多樓宇，而檢測行動後續的強制檢測規定會改為讓居民進行快速測試；傳染風險較高的地點（例如出現多個案例的樓宇、食肆等），政府會向相關人士（如員工、居民等）派發快速測試套裝，取代以往發出強制檢測公告的安排。換言之，相關人士無須再前往社區檢測中心／流動採樣站進行檢測，而可改為自行進行快速測試。原先已發出的強制檢測公告亦會取消。政府會繼續因應污水監測呈陽性結果向相關地區居民、清潔及物管員工派發快速測試套裝。

而高暴露風險特定群組的從業員（包括檢疫中心／酒店／設施／專車員工、機場員工（「橙區」及「綠區」）、貨櫃碼頭及船務、凍房工作人員等），強制檢測將由現時每2日或3日一次修訂為每七日一次，同一時間政府會透過業界向相關從業員派發快速測試套裝，供他們在檢測周期中進行更頻密測試。



除繼續為須接受強制檢測的人士提供服務外，政府仍會維持於社區檢測中心／流動採樣站為「願檢盡檢」人士提供免費檢測服務，減低病毒在社區傳播的機會。流動採樣站數目會因應上述已更新的檢測優次，適度下調。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：袁澍