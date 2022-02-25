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【與世隔絕】新渡輪一半員工正接受強檢　長洲隨時淪孤島

社會 20:55 2022/02/25

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新渡輪有一半員工染疫。（新渡輪圖片）

疫情下公共交通嚴重受阻，長洲委事委員會在其Facebook專頁上載新渡輪2月21日寄至的傳真，當中提及，新渡輪有約30%員工需要強檢，無法安排船員上船工作，若情況未有改善，存在全線停航風險。

新渡輪回覆本報查詢指，截至2月25日，共有240多名員工需接受強檢，無法如常上班，佔總員工人數約50%。

新渡輪表示，目前疫情仍趨惡化，會繼續加強防疫措施，保障員工和乘客的安全。同時，亦會密切留意疫情發展，以及疫情對員工的影響程度，適時作進一步的航班調整方案。

為應對人手不足問題，由周日（27日）起，新渡輪將取消18班日常往來中環至長洲的航班；另取消10班日常往來中環至的航班。

被問及如情況惡化，會否有停航需要？新渡輪強調，明白渡輪是長洲唯一出外交通工具，會積極與政府部門聯繫溝通，採取有效防範措施，提供交通服務。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳梓蔚

 

 

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