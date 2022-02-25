【復必泰疫苗】港大研究發現青少年打復必泰Omicron抗體高於成年人　兩針可防有症狀感染至少6個月

▲ 研究發現青少年打針Omicron抗體遠高於成年人，2針復必泰可防有症狀感染至少6個月。（資料圖片）

香港大學兒童及青少年科學系研究發現，接種2針復必泰的青少年因為有比成⼈遠遠更高以及持久的抗體，對Omicron有症狀感染或能維持多於6個月的保護。

研究早前為約250名11⾄17歲健康青少年接種復必泰或科興疫苗，發現青少年接種2劑復必泰疫苗或3劑科興疫苗後，均能產生應付中和抗體，其中接種復必泰的青少年在第2劑後6個⽉仍有Omicron中和抗體。相比早前港大和中大醫學院聯合研究18歲以上成年人的抗體結果，11至17歲青少年的Omicron中和抗體遠高於接種同一疫苗和劑數的成年人。

負責研究的疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆指出，早前港大和中大醫學院聯合研究指出2針復必泰在成年⼈不能引起Omicron中和抗體，但依據英國衞生當局現實臨床結果發現，2針復必泰在成年⼈在接種後1個⽉能減少6成有症狀感染，維持2至3個月之後下跌。由此可以推斷，接種2針復必泰的青少年因為有比成⼈遠遠更⾼以及持久的抗體，對Omicron有症狀感染或能維持多於6個月的保護。

劉宇隆建議，政府應該考慮容許接種科興疫苗的青少年在第⼆針後2至3個⽉接種第3針科興疫苗，又指已經接種疫苗的健康青少年如果感染Omicron，也不必過份擔⼼，因為各國經驗展示疫苗可大大減低Omicron重症和死亡機會。

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記者：黃穎津