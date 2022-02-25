【屠房爆疫】上水及荃灣屠房明起關閉　直至另行通知

食環署今日（25日）表示，受疫情影響，上水屠房及荃灣屠房需要由明日凌晨零時起暫時關閉，直至另行通知。政府已要求兩個屠房的持牌人提交解決方案及重開時間表，並正與內地商議安排調遣專業及熟練人員來港協助，以期盡快恢復屠宰服務。



食環署分別在昨日及今日接獲上水屠房及荃灣屠房持牌人通知，由於受疫情影響而出現人手短缺，須自明日凌晨零時起暫停提供其屠宰服務。食環署為上水屠房從業員（包括屠房員工、買手及進口商員工等）提供的每星期2019冠狀病毒病檢測，今早的最新結果亦顯示約866個樣本中共有183個呈陽性。食環署已即時通知衞生防護中心。



食環署已要求上水屠房及荃灣屠房所有從業員必須在今個周末以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測，以及早識別患者。日後當該兩個屠房重開，從業員也須定期以此方式檢測，取得陰性結果方可進入屠房。

食環署人員除了會協助屠房持牌人執行此規定之外，也會繼續向所有從業員派發足夠數量的快速測試包，要求他們每日使用，以進一步保障他們的健康。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰