【兒童疫苗】銅鑼灣維多利亞幼稚園156名幼童集體接種第一針疫苗

▲ 銅鑼灣維多利亞幼稚園156名幼童集體接種第一針疫苗。

Omicorn變種新冠病毒疫情來勢洶洶，更出現兒童死亡個案。專家指出，變種病毒增加兒童感染風險及嚴重性，所以幼童接種疫苗十分重要。銅鑼灣維多利亞幼稚園周五(2022年2月25日)下午在校內舉行團體疫苗接種，有156名幼童及4名家長接種第一針科興疫苗，而第二針疫苗將在3月25日接種。

最新影片推介：

香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授、香港兒科醫學會會長葉柏強醫生及呂寧誠兒科醫生今日也到場，義務為幼童進行醫學觀察，並解答家長的疑問。葉教授和呂醫生呼籲大家接種疫苗,

Omicorn來勢洶洶，為了保護我們最心愛的每一個小朋友，我和呂醫生一起呼籲家長儘快安排小朋友打針，而家人亦要打針，才可以最好地保護小朋友。

銅鑼灣維多利亞幼稚園總校長孔美琪博士指出，全民接種疫苗是抗疫最關鍵的一道防綫，現在的不便，是為了能更快地回復正常生活。她透露，「維多利亞慈善信託基金」與「香港幼稚園教育專業交流協會」合作，推動「幼兒疫苗注射外展服務」，協助幼稚園組織團體注射、安排外展醫療團隊及免費提供快速檢測包等等，希望全港幼稚園亦能動員起來，儘快組織在校園為幼童接種疫苗。

有家長認為，學校組織團體疫苗接種，方便了家長，因為一直不知何處可以打針，現在由學校安排，很快便接種了疫苗。亦有家長表示，目前疫情嚴重，在校內注射疫苗，給孩子一個熟悉、安全的環境，加上老師在現場或即時透過視像，鼓勵及安撫小朋友，學校亦提供遊戲、玩具，有效地減少小朋友對打針的恐惧感。

責任編輯：鄺嫻