施榮懷同車11名人大政協屬密切接觸者　隔離「14+7」無緣兩會

▲ 全國兩會下月初在北京召開。（資料圖片）

全國兩會下月在北京召開，港區全國人大代表、政協委員，昨日先在灣仔分批乘搭旅遊巴，前往深圳隔離7日。據了解，由於全國政協委員施榮懷初步陽性，同車其他人被界定為密切接觸者，將不能前往北京出席兩會。

消息指，曾與施榮懷同車的11名港區人大、政協，包括新民黨立法會議員黎棟國、前香港賽馬會主席周永健、香港福建社團聯會主席吳換炎、陳曉峰、蔡素玉、孫少文、姚鈺等，已由原本入住的隔離酒店，轉送至另一間酒店，以與其他港區人大、政協分隔；隔離期亦由7日，再額外增加「14+7」，即14天集中隔離醫學觀察和7天居家健康監測。他們早前已在港接受7天居家隔離，因此，連同新增的21日隔離期，加起來共被隔離28天，整整約一個月。

今年兩會為期8日，全國人大、政協會議分別在3月5日和4日開幕，分別在3月11日和10日閉幕。當他們完成隔離，兩會快將結束，料他們索性直接返回香港。

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