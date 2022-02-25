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【快速測試】深水埗、觀塘等7區污水陽性　民政總署派逾5萬套快速測試

社會 22:09 2022/02/25

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

各區民政事務處今日（25日）向區內住戶、清潔及物管員工派發共約52,000套新冠快速測試套裝。（政府新聞處）

第五波疫情爆發，​因應深水埗、觀塘、北區、大埔、葵青、元朗及九龍城採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，各區民政事務處今日（25日）向區內住戶、清潔及物管員工派發共約52,000套新冠快速測試套裝。

詳情如下：

深水埗民政事務處

  • 長沙灣麗翠苑麗棠閣住戶、清潔及物管員工
  • 石硤尾邨美益樓、美賢樓、美笙樓及美盛樓住戶、清潔及物管員工

觀塘民政事務處

  • 安泰邨智泰樓住戶、清潔及物管員工
  • 秀茂坪邨秀慧樓、秀安樓及秀緻樓住戶、清潔及物管員工

北區民政事務處

  • 上水天平邨天喜樓住戶、清潔及物管員工

大埔民政事務處

  • 廣福邨邨內的住戶、清潔及物管員工

葵青民政事務處

  • 大窩口邨富賢樓及富強樓住戶、清潔及物管員工

元朗民政事務處

  • 天耀（一）邨耀盛樓、耀興樓和耀逸樓住戶、清潔及物管員工
  • 天耀（二）邨耀隆樓住戶、清潔及物管員工
  • 嘉湖山莊清潔及物管員工

九龍城民政事務處

  • 啟晴邨清潔及物管員工

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津

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