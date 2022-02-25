  • 15°C
香港時間 : 2022225日 (週五) 23:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【污水監測】5區多棟大廈污水驗出新冠病毒　相關住戶及員工明獲快速測試套裝【附名單】

社會 22:31 2022/02/25

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

5區多棟大廈污水驗出新冠病毒，相關住戶及員工將獲快速測試套裝（資料圖片）

港府今日（25日）表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，民政事務總署會在明日起陸續向相關地區的住戶，及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測。

污水呈陽性地區包括深水埗、觀塘、西貢、葵青及屯門，名單如下：

  • 長沙灣麗翠苑麗柏閣
  • 觀塘安泰邨明泰樓
  • 將軍澳天晉II皇鑽天
  • 將軍澳怡明邨怡悅樓、怡情樓及怡茵樓；雍明苑潤明閣及善明邨善禮樓
  • 石硤尾邨第十九座、美亮樓、美山樓、美虹樓、美如樓及美菖樓
  • 荔欣苑及華荔邨
  • 屯門安定邨

港府表示，市民如快速測試檢測結果呈陽性，應再進行核酸檢測，以作覆檢；於「污水檢測呈陽性的地區」内居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，亦可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以獲安排專人上門派送鼻腔拭子樣本收集包及收取樣本進行核酸檢測以作覆檢，費用全免。

如結果仍然呈陽性，衞生署及醫院管理局會按照機制，視之為檢測呈陽性／初步陽性的個案處理。若這些人士在有結果前開始出現徵狀，則可按自身需要徵詢家庭醫生意見。若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。

公眾使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒，如就使用快速測試套裝有疑問，可瀏覽以下網頁連結（www.youtube.com/watch?v=aeDummTkpA0&t=1s）。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【第五波疫情】九巴感謝華潤電力捐贈快速檢測等抗疫用品　將消毒潔手液送贈予乘客
今日 17:20
【第五波疫情】九巴感謝華潤電力捐贈快速檢測等抗疫用品　將消毒潔手液送贈予乘客
【第五波疫情】確診可申請5000元恩恤金　3大申請條件及步驟懶人包
今日 18:13
【第五波疫情】確診可申請5000元恩恤金　3大申請條件及步驟懶人包
【第五波疫情】香港集思會籲疫情記者會發佈策略性指引　倡全民檢測安排同住家人一同驗
今日 19:52
【第五波疫情】香港集思會籲疫情記者會發佈策略性指引　倡全民檢測安排同住家人一同驗
【共同抗疫】華懋集團與夥伴捐出10萬份快速檢測包　助基層應對第五波疫情
今日 20:28
【共同抗疫】華懋集團與夥伴捐出10萬份快速檢測包　助基層應對第五波疫情
【第五波疫情】機電署署長彭耀雄兒子初確　彭耀雄快速及深喉唾液測試均為陰性
今日 20:07
【第五波疫情】機電署署長彭耀雄兒子初確　彭耀雄快速及深喉唾液測試均為陰性
【第五波疫情】網傳何文田官中准快測陽性中六生回校考試　教育局：學校嚴格執行防疫措施
今日 20:25
【第五波疫情】網傳何文田官中准快測陽性中六生回校考試　教育局：學校嚴格執行防疫措施
【第五波疫情】港鐵單日增逾150員工疑染疫　累計個案達約650宗
今日 21:29
【第五波疫情】港鐵單日增逾150員工疑染疫　累計個案達約650宗

你可能感興趣

【第五波疫情】九巴感謝華潤電力捐贈快速檢測等抗疫用品　將消毒潔手液送贈予乘客
今日 17:20
【第五波疫情】九巴感謝華潤電力捐贈快速檢測等抗疫用品　將消毒潔手液送贈予乘客
【第五波疫情】確診可申請5000元恩恤金　3大申請條件及步驟懶人包
今日 18:13
【第五波疫情】確診可申請5000元恩恤金　3大申請條件及步驟懶人包
【第五波疫情】香港集思會籲疫情記者會發佈策略性指引　倡全民檢測安排同住家人一同驗
今日 19:52
【第五波疫情】香港集思會籲疫情記者會發佈策略性指引　倡全民檢測安排同住家人一同驗
物業管理 收集 疫情 善明邨 翠苑 麗翠苑 天晉 天晉II 怡情樓 怡明邨

最高瀏覽

【抗疫日記】港男分享Omicron染疫復原日記　喉嚨痛肚瀉食中藥喉糖第11天康復
今日 12:21
【抗疫日記】港男分享Omicron染疫復原日記　喉嚨痛肚瀉食中藥喉糖第11天康復
【快測陽性視確診】 港府承認快速抗原檢測結果　陽性人士可網上登記檢測結果
今日 20:18
【快測陽性視確診】 港府承認快速抗原檢測結果　陽性人士可網上登記檢測結果
【聲夢傳奇】姚焯菲自拍令家居曝光　Chantel有型佬CFO爸爸家住豪宅
今日 10:48
【聲夢傳奇】姚焯菲自拍令家居曝光　Chantel有型佬CFO爸爸家住豪宅