【污水監測】5區多棟大廈污水驗出新冠病毒　相關住戶及員工明獲快速測試套裝【附名單】

▲ 5區多棟大廈污水驗出新冠病毒，相關住戶及員工將獲快速測試套裝（資料圖片）

港府今日（25日）表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，民政事務總署會在明日起陸續向相關地區的住戶，及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測。

污水呈陽性地區包括深水埗、觀塘、西貢、葵青及屯門，名單如下：

長沙灣麗翠苑麗柏閣

觀塘安泰邨明泰樓

將軍澳天晉II皇鑽天

將軍澳怡明邨怡悅樓、怡情樓及怡茵樓；雍明苑潤明閣及善明邨善禮樓

石硤尾邨第十九座、美亮樓、美山樓、美虹樓、美如樓及美菖樓

荔欣苑及華荔邨

屯門安定邨

港府表示，市民如快速測試檢測結果呈陽性，應再進行核酸檢測，以作覆檢；於「污水檢測呈陽性的地區」内居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，亦可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以獲安排專人上門派送鼻腔拭子樣本收集包及收取樣本進行核酸檢測以作覆檢，費用全免。

如結果仍然呈陽性，衞生署及醫院管理局會按照機制，視之為檢測呈陽性／初步陽性的個案處理。若這些人士在有結果前開始出現徵狀，則可按自身需要徵詢家庭醫生意見。若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。

公眾使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒，如就使用快速測試套裝有疑問，可瀏覽以下網頁連結（www.youtube.com/watch?v=aeDummTkpA0&t=1s）。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：鄧凱文