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【強制檢測】政府修訂以快速測試取代強檢　中強檢市民毋須再到檢測站排隊

社會 22:47 2022/02/25

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

政府今日(25日)晚上公布，即日起修訂強制檢測策略，改為讓居民進行快速測試，取代強制檢測公告。原先已發出的強制檢測公告亦告取消，換言之市民即使早前被納入強檢，在新措施下亦毋須再前往社區檢測中心，或流動採樣站做檢測，只須自行進行快速測試便可。

【快測陽性視確診】 港府承認快速抗原檢測結果　陽性人士可網上登記檢測結果，詳情即看：【下一頁】

以昨日(24日)衞生防護中心公布的強制檢測公告為例，按以往原定做法，曾到訪20幢屋苑大廈的人士，必須在指明檢測日期內，前往社區檢測中心或流動採樣站做核酸檢測。不過在新措施下，有關人士只須進行快速測試，假如呈陽性人士便透過網上系統直接登記陽性結果。

目前衞生防護中心網站上的強制檢測公告，已列明相關檢測「已於二月二十五日取消」。

【強制檢測】取消強制檢測公告　政府改向受影響地點員工、居民派快速測試包詳情即看：【下一頁】

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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【活得健康啲】3歲兒童可接種科興疫苗　藥劑師解構4類兒童不宜接種

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責任編輯：蘇文軒

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