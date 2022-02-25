【新冠疫苗】 科學委員會建議成人隔3個月可打第3針　5至17歲兒童隔2個月可打第二劑

▲ 科學委員會建議成人隔3個月可打第3針，5至17歲兒童隔2個月可打第二劑

衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會、疫苗可預防疾病科學委員會今（25日）與港府專家顧問舉行會議，強調截至昨日，第5波疫情已有至少200宗染疫者死亡個案，當中包括兒童，根據現有的流行病學數據，而已打齊針者死亡風險較未打齊針者低7倍，強烈建議未接種疫苗人士盡快接種疫苗，而12歲以下和60歲及以上尚未接種一劑疫苗的人應優先盡快接種，並就有關疫苗接種提出7點臨時建議：

打齊2劑疫苗的成年人： 強烈建議接種第3劑復必泰疫苗，第2劑和第3劑疫苗之間的時間間隔從6個月縮短到3個月，其中60歲或以上人士因感染後更容易出現重症，故應獲優先考慮

強烈建議接種第3劑復必泰疫苗，第2劑和第3劑疫苗之間的時間間隔從6個月縮短到3個月，其中60歲或以上人士因感染後更容易出現重症，故應獲優先考慮 打齊2劑科興的12至17歲青少年： 建議在第2劑後3個月內盡快接種第3劑復必泰或科興疫苗

建議在第2劑後3個月內盡快接種第3劑復必泰或科興疫苗 打齊2劑復必泰的12至17歲青少年： 建議按照海外慣例在第2劑後5個月時，接種第3劑復必泰疫苗，亦可按個人意願選擇接種科興

建議按照海外慣例在第2劑後5個月時，接種第3劑復必泰疫苗，亦可按個人意願選擇接種科興 打齊2劑疫苗的12歲或以下兒童： 考慮到科學證據不足，不建議接種第三劑疫苗

考慮到科學證據不足，不建議接種第三劑疫苗 打了1劑復必泰的5至17歲兒童和青少年： 2劑復必泰疫苗接種間隔由12周縮短至8周，並進一步建議鼓勵兒童和青少年在大腿中部的前外側肌肉內注射復必泰

2劑復必泰疫苗接種間隔由12周縮短至8周，並進一步建議鼓勵兒童和青少年在大腿中部的前外側肌肉內注射復必泰 已接種3劑疫苗的12歲或以上免疫功能低下者： 在打第3劑疫苗後3個月內再接種第4劑復必泰或科興疫苗

在打第3劑疫苗後3個月內再接種第4劑復必泰或科興疫苗 12歲以下免疫功能低下的兒童：建議接種3劑疫苗，第3劑應在第2劑後至少4周內接種

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記者：鄧凱文