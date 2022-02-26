【醫護控訴】公立醫護連續工作42小時無休息　病房迫爆難分流病人：一班同事走出去喊

▲ 急症室病人床貼床，多人等候入院。

本港疫情非常嚴峻，周五（25日）破萬宗確診個案，多間公立醫院急症室淪陷，有公立醫院醫護向本網透露，多間公立醫院急症室擠滿確診者與求醫者，檢測陽性或陰性患者要「放埋一齊」，其中伊利沙伯醫院急症室情況更為恐怖，滿地都是求醫或等入院病人，根本沒路可走，有醫護指他們連續工作42小時不曾休息，實在病人太多，無法分流，又擔心院內感染，同事們精神狀況崩潰，「一齊走出去喊」。

醫管局連日指出公立醫院急症室求醫增加，入住率已爆滿，其中伊利沙伯醫院及廣華醫院嚴重擠迫，求診人士大部分是年紀較大及身體狀況較差的長者，呼籲輕症染疫患者勿到公立醫院，不過事實或比醫管局公布情況更嚴重，整間醫院近乎崩潰。

▲ 多名病人只睡在「擔架床」上，並排放在地上。

有伊利沙伯醫院醫護向本網透露，由於病人太多，醫院根本分流不到病人，急症室等候入院患者「床貼床」，數十人睡在病床上等候入院，有10多名病人只睡在「擔架床」放在地上，該醫護稱當分流病人後，仍有300人等候入院，迫爆情況可想而知：

陽性同陰性病人放埋一齊，未有結果又照放上內科病房，收五個個案，有四個之後都係陽性。

她指出同事們都願意在前線抗疫，大家都連續工作逾42小時不眠不休，一日最多回家休息4小時再回到醫院前線工作，艱辛苦況實在令醫護們崩潰:

做咗42個鐘無休息過，每個同事連續做最少24小時，好多30幾至40小時

俾你返咗四個鐘屋企，然後叫你返去，咁算唔算休息?

面對病人入院壓力，醫護盡力分流也無力逆轉時，每天亦也飽受病毒感染風險，多名醫護即使配備足夠的防護裝置也不幸染疫，一眾公立醫護「頂不住」，只可以互相哭訴：

個個都係咁做，無人唔願意做，大家都一齊頂，唯有一班同事走出去喊。

▲ 醫管居呼籲輕症者勿到急症室求醫。（資料圖片）

當確診者與病毒博鬥之際，一眾公立醫院醫護亦是冒死前線抗疫，她表示希望大眾市民深切明白「公立醫院情況已經好差」，如果不是重症患者不要到急症室，她們都擔心重症人士無法得到治療:

隔離病房已爆滿，輕症患者唔好再去急症室，留返比啲真係需要嘅人。

面對嚴峻疫情以及院內恐怖狀況，該名醫護表示最擔心病毒在院內爆發及變種，屆時更加一發不可收拾：

現時所有個案都集中在病房內，現在出的檢測結果是分不到Omicron或者Delta，我們擔心遲早在醫院內變種!

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：伍瑋瑋