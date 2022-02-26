【Mr. Stranger】導演令MV遲上架累22K人白等　AnsonLo新歌MV迎來兩大挑戰

▲ 導演令《Mr. Stranger》MV遲上架累22K人白等，AnsonLo新歌MV迎來兩大挑戰。

MIRRRO成員Anson Lo（盧瀚霆）昨日推出新歌《Mr. Stranger》，原計劃於晚上九時面世的MV因技術問題延遲到晚上十時許才上架，導演水哥（陳迪凱）自認就是「元兇」。在MV中扮演吸血鬼的「教主」為了拍攝挑戰兩大任務，最後花了足足25小時才完成MV拍攝。

Anson Lo的第8首單曲《Mr. Stranger》昨午推出，新歌MV原定於晚上九時在MIRROR官方YouTube上架，大批樂迷與「神徒」（Anson Lo粉絲名稱）在網上守候，高峰期一度有22K（2.2萬）觀眾在平台等候，教主為了安撫大家，立即在限時動態中出帖並表示：「I'm waiting with you all!」

【Mr. Stranger】Anson Lo為第8首作品化身吸血鬼 神徒興奮：想俾你吸晒啲血！

▲ MV導演水哥與Anson Lo。（instagram圖片）

經理人花姐（黃慧君）表示因技術問題令發佈時間有所延遲。直到晚上10時許，MV終於出爐，上架至今約12小時已衝破35萬人次點擊。

而MV的導演水哥（陳迪凱）昨晚亦在其IG解釋：「好多人問MV情況，好啦，一次過覆。我認，係我遲交咗啦，搞到下一手upload又遲咗，就有（得）睇嫁啦。」

MV拍攝花絮

為了帶出《Mr. Stranger》的歌曲內容，Anson Lo在MV中扮演參與儀式後成為吸血鬼的上班族，經歷內心掙扎至擁抱這個新身份的過程。

為打造吸血鬼的造型，Anson Lo特別戴上紅色隱形眼鏡：「上網找過資料，吸血鬼的雙眼普遍是紅、黃或者白色，自己鍾意紅色多一點，亦跟平時在舞台上戴的隱形眼鏡顏色不同，不過這一副比平時的Colour Con硬好多，似護目鏡，但為了MV頂幾個鐘OK的。」

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除了挑戰長時間戴有色隱形眼鏡，Anson Lo今次更要挑戰與蛇及小朋友對戲： 「人生第一次跟蛇合作，摸牠的時候無想像中般滑，似梳化、銀包的質地。其實並不危險，但要過心理關口，因為蛇的主人說他第一次帶條蛇回家時被咬，我想牠連主人都咬，我應該都走不掉，但好彩牠好乖，辛苦晒蛇仔！」

此外，Anson Lo在MV中亦有與小妹妹合作，上演一幕拯救對方的戲份：「小妹妹好怕醜，但一off camera她會突然走上來攬住我。其實平時她都盡量保持好高傲的姿態，但有時又忍不住展現熱情的一面，好cute！而且她都好落力，好盡力聽每個指示。」

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花25小時拍攝

《Mr. Stranger》的風格黑暗節奏澎湃，在MV中自然少不了跳舞的部份，但今次穿著的服飾都十分貼身，其中一套更要戴上腰封，Anson Lo笑言：「真的不能吃太多東西，1個月後不知我還能不能穿下這件衣服。」

有別於前作，《Mr. Stranger》的舞步更見繁複，與舞蹈員的互動也更多，以營造吸血鬼的姿態，所以Anson Lo在MV拍攝現場也一度擔心服裝會經常走位而需要頻頻NG，而整個MV最終用了25小時才拍攝完成。