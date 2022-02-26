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【第五波疫情】張松枝快速檢測結果呈陽性　曾同場拍戲古天樂報平安：多謝關心

娛樂 10:50 2022/02/26

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

近日不少娛圈藝人確診新冠肺炎，張松枝在昨日（2月25日）於IG公布確診。張松枝於IG展示一張快速檢測呈陽性的照片，寫道：「我只能自求（救）、因為你個電話打唔通!」似乎是未能致政府相關部門，故只能自救。網民也紛紛留言著張松枝好好休息和保重。

因為張松枝近日與古天樂合作拍戲，故此古天樂在昨晚（2月25日）亦在個人社交平台報平安寫道：「多謝大家關心，因為工作關係連日來都有不斷做檢測，全屬陰性。祝松枝早日康復，大家身體健康。」

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為善不甘後人

另外，好人有好報，古天樂一向行善不遺餘力，他日前已透過「古天樂慈善基金」向有需要的慈善社福機構捐出3000套新冠病毒快速檢測套裝，讓有需要人士使用。

之後，他又再加碼再捐贈5000套新冠病毒快速檢測套裝，予14個單位，分別是多間學校及展能中心，受惠機構包括：匡智會、 心光學校、心光恩望學校、香港心理衞生會臻和學校、慈恩學校、靈實恩光學校、靈實恩光成長中心、路德會啟聾學校、香港紅十字會雅麗珊郡主學校、關注精神聯盟、盲人輔導會、明愛樂毅展能中心、明愛樂然展能中心、明愛屯門綜合家庭服務中心、香港東區婦女福利會黃鳳亭頤安苑。

該基金奉行優先照顧殘障及復康人士、低收入家庭、有特殊需要的孩童及其家庭以及長者， 優先照顧老弱傷殘。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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